Și mai halucinant este faptul că femeia obișnuia să vorbească cu diferiți bărbați pe internet, iar soțul știa ce face. Aceasta a fugit de acasă, iar după două zile de la dispariția ei soțul a postat, pe mai multe grupuri de Facebook din Iași, un mesaj prin care anunța că își caută o nouă iubită, care să aibă grijă de copiii săi.

Tânăra a fugit pe data de 12 februarie din casa din Miroslava, județul Iași unde locuia cu soţul ei cu 20 de ani mai mare şi cu fetiţele de 3 ani și jumătate și 5 ani.

Deși bărbatul știa că soția sa obișnuiește să vorbească cu alți bărbați pe conturi de matrimoniale și să se întâlnească cu ei, a intrat în panică în momentul în care femeia nu i-a mai răspuns a telefon și nu a mai venit acasă zile la rând.

„Soția mea și-a făcut aplicații de matrimoniale, am prins-o de mai multe ori, vorbea cu bărbați, trimitea poze la unul, la altul. Asta se întâmpla acum o lună și jumătate. Ea a ținut, probabil, legătura cu respectivul, vorbea cu mai mulți, dar cred că cu unul a continuat să țină legătura după ce am prins-o eu. S-o fi îndrăgostit. Ea e și mai tânără, are 24 de ani. Nici ăla cu care vorbea ea nu era tânăr, tot așa, vreo 37-38 de ani. Soția nu a mai luat legătura cu nimeni, nici cu mama ei, nici cu copiii. Mă gândesc să nu i se fi întâmplat ceva rău, cred că măcar îi trimitea mamei ei un mesaj ceva. Să nu fi căzut într-o filieră de prostituție, eu știu…”, a mărturisit pentru presa locală Cristi Părălește la două zile după ce soția sa l-a părăsit.

Halucinant este faptul că bărbatul a anunțat poliția de dispariția soției sale, după care a postat pe conturile de socializare că este singur și că își caută o nouă parteneră.

Femeia a fost dată în urmărire națională. Speriată, a luat legătura cu fostul partener Și i-a mărturisit că nu se va mai întoarce acasă și că și-a refăcut viața cu alt bărbat şi nu mai vrea să audă de el şi nici de copii.

Bărbatul părăsit este acum nevoit să aibă grijă singur de cele două fetiţe. Acesta mai are doi băieţi dintr-o căsătorie anterioară.

