Nadejda Saifutdinova, din oraşul Ekaterinburg, situat în Urali, şi-a cusut gura în semn de protest faţă de campania militară rusă în Ucraina. Inițial, anunțul a fost făcut organizaţia neguvernamentală OVD-Info, care contabilizează arestările ce au loc la manifestaţii ale opoziţiei ruse în ţară, informează EFE.

Ulterior, în spațiul online au apărut informații, înoțite de fotografii, care ilustrează gestul rusoaicei.

"Neînfricata Nadezhda Saifutdinova a refuzat să tacă, astăzi, la Ekaterinburg. Și-a cusut buzele și a purtat această pancartă. Ea a fost arestată ca urmare. „Este imposibil să tăcem! … Războiul nu este pace!!! Libertatea nu este sclavie!!!

Ignoranța nu este putere!!! …”, se arată într-un tweet al lui Timothy Phillips.

Brave Nadezhda Saifutdinova refused to be silent today in Yekaterinburg. She sewed her lips together and carried this placard. She was arrested as a result. “Silence is impossible! … War is not peace!!! Freedom is not slavery!!!

Ignorance is not strength!!! …” pic.twitter.com/ZA0Y06ULSP