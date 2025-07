Turismul din Sărata-Monteoru este aproape inexistent. Doar pensionarii cu bilete de tratament mai merg în stațiune. Multe străzi din localitate nu sunt nici măcar asfaltate, iar pe marginea drumurilor sunt tot felul de buruieni. O investiție într-un eveniment cu Dorian Popa pare că nu se potrivește peisajului.

Clădirile sunt într-o stare deplorabilă, iar multe dintre șantierele deschise de primărie nu au fost nici până acum finalizate. Edilul are un salariu de aproape 120.000 de lei pe an, dar nu a reușit să rezolve aproape nicio problemă din Sărata-Monteoru. Contactat de Realitatea PLUS, a spus că nu ar fi putut face altceva cu banii, nici măcar asfaltări.

”Mai sunt trei ani până la alegeri, nu e pomană electorală. Eu n-am mai făcut zilele Monteorului din 2019, de la pandemie. Sunt la a 11 a ediție. Nu știu ce să poți să faci cu 200.000 de lei. Niciun kilometru de asfalt nu poți să faci. Sunt șapte de muzică ușoară și populară care vor cânta două zile în stațiunea Sărata Monteoru. Nu cred că e o sumă mare 200.000 de lei”, a declarat Ștefan Chirica, primarul comunei Merei.

Petrecerea cu Dorian Popa și Jean de la Craiova este prezentată drept „Zilele Monteorului” și se adresează în principal celor 900 de oameni care locuiesc în zonă. Toate contractele, atât pentru organizarea evenimentului, cât și pentru publicitate, au fost câștigate de firme care primesc bani publici pe bandă rulantă.

Totuși, evenimentul din Sărata Monteoru nu este singurul organizat în România pe timp de austeritate. În Prahova, pentru zilele comunei Brazi s-au alocat 88.000 de euro, în comuna Blejoi 64.738 de euro și în comuna Paulești 54.250 de euro.

Situația se repetă în Dâmbovița. Pentru un concert cu Jador, comuna Dobra a cheltuit 28.812 euro. În Vâlcea, la Băile Olănești, zilele orașului au costat peste 20.000 de euro.

La toate aceste evenimente sunt de fiecare dată prezenți primarii. Scandalos este și cazul primăriei din Alexandria, unde banii alocați pentru protocol depășesc suma necesară pentru o masă la unele dintre cele mai scumpe restaurante din București. Pentru 15 platouri calde s-au alocat peste 1000 de euro.