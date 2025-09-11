Este singurul preot român cu zeci de mii de fani pe rețelele de socializare deoarece știe cum să se apropie de oameni, cum să îi îndrume și să le vorbească despre iubire, despre puterea interioară și mai ales despre credința care vindecă.

10 pilde culese din conferințele și discursurile ținute de părintele Necula

”Viața aceasta nu e dată ca să ne facem rost de confort și tihnă, ci ca să învățăm să iubim, să iertăm și să ne ridicăm de fiecare dată când cădem. Dacă nu învățăm aici smerenia, nu vom cunoaște niciodată înălțimea cerului. Când ești judecat, nu răspunde cu judecată. Când ești rănit, nu răspunde cu rană. Când ești uitat, adu-ți aminte că Hristos a fost răstignit pentru tine și pentru mine. Și atunci vei înțelege că toate durerile acestea mici pe care le trăim sunt picături în oceanul iubirii Lui.

„Când iubirea nu există, de fapt nu există nici un fel de intuiție a vieții de apoi, nici o deschidere către celălalt. Nu mai există nici o posibilitate de a mai rămâne viu. Ești viu cât iubești.”

„Nu te teme de întunericul prin care treci, dacă știi că în inima ta arde o lumină. Dumnezeu nu ne promite că vom merge doar pe drumuri line, dar ne promite că nu vom fi singuri. Oricât de greu ar fi, oricât de multe ai pierde, nu renunța la bine, nu renunța la rugăciune, nu renunța la tine”

„Lumea nu are nevoie de oameni perfecți, ci de oameni vii, sinceri, capabili să iubească și să ierte. Trăim într-o societate care ne împinge să purtăm măști, să ne ascundem slăbiciunile și durerile, dar Hristos ne cheamă să fim adevărați. El nu se uită la fața noastră, ci la inima noastră.

”Dumnezeu nu Se sperie de eșecurile noastre. El coboară acolo unde suntem căzuți, nu ca să ne certe, ci ca să ne ridice. Învățați să fiți oameni buni, nu pentru că lumea merită întotdeauna bunătatea voastră, ci pentru că Dumnezeu v-a arătat vouă întâi bunătate.”

„Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblam. Să nu fim iubitori de mărire deșartă, supărându-ne unii pe alții și pizmuindu-ne unii pe alții.”

„Dumnezeu ne poartă pașii chiar și atunci când nu știm încotro mergem. În momentele de frică, în fața încercărilor, să nu uităm că nu suntem singuri. El, Care știe toate drumurile noastre, ne va călăuzi pașii, ne va da tăria să mergem mai departe și vom simți în adâncul inimii că nimic nu ne va despărți de iubirea Lui.

„Noi nu iubim pe oamenii pentru lucrurile în care sunt puternici, noi iubim pe oameni pentru lucrurile în care sunt slabi. Fragilitățile ne țin laolaltă, neputințele ne unesc.”

„Hristos nu ne cere lucruri mari, ci inimi curate. Nu ne cere palate, ci colibe în care să ardă candela credinței. Nu ne cere să fim perfecți, ci sinceri în căutarea Lui. Și, mai ales, să nu uităm niciodată că dragostea nu se negociază – se dă.”

„Când omul învață să iubească cu adevărat, nu mai întreabă ce primește în schimb. Dragostea nu-i o monedă de schimb, ci un foc care arde în inima celui ce-L cunoaște pe Hristos. Iubirea adevărată te face să rabzi, să ierți, să taci când trebuie, să vorbești când e nevoie și să nu încetezi niciodată să-L porți pe celălalt în rugăciune.”