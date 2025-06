Senatorul a primit nouă luni pentru conducerea unui vehicul cu permisul suspendat, pedeapsă contopită cu o altă condamnare de un an și două luni, primită în martie 2024 la Judecătoria Zalău, tot pentru aceeași infracțiune, în final rezultând un an și cinci luni cu suspendare.



"Condamnă pe inculpatul Pintea Paul Ciprian la o pedeapsă de 9 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul de către o persoană căreia dreptul de a conduce i-a fost suspendat. Dispune anularea amânării aplicării pedepsei de 1 an și 2 luni închisoare stabilită pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 335 alin. (2) Cpp, prin sentința penală nr. 71/18.03.2024 a Judecătoriei Zalău, definitivă prin neapelare la 03.04.2024. Aplică inculpatului Pintea Paul Ciprian pedeapsa de 1 an și 2 luni închisoare stabilită pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 335 alin. (2) Cpp, prin sentința penală nr. 71/18.03.2024 a Judecătoriei Zalău, definitivă prin neapelare la 03.04.2024. În baza art. 38 alin. (1) și art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen., contopește pedeapsa aplicată inculpatului Pintea Paul Ciprian prin prezenta hotărâre, de 9 luni închisoare, cu pedeapsa de 1 an și 2 luni închisoare aplicată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 335 alin. 2 Cpp prin sentința penală nr.71/18.03.2024 a Judecătoriei Zalău, definitivă prin neapelare la 03.04.2024, în pedeapsa cea mai grea, de 1 an și 2 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 3 luni (1/3 din cealaltă pedeapsă de 9 luni închisoare), inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 1 an și 5 luni închisoare. Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicate inculpatului pe un termen de supraveghere de 2 ani", se arată în decizia instanței, care nu este definitivă.



Judecătorii au mai decis ca senatorul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.



De asemenea, el va presta muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei Municipiului Zalău sau în cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău.

