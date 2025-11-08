”La data de 7 noiembrie, în jurul orei 23:57, polițiștii Serviciului Rutier Sălaj, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat, în municipiul Zalău, un autoturism condus de un bărbat care, la semnalul regulamentar de oprire, nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia în trafic. Autoturismul a fost oprit la scurt timp”, se arată în comunicatul poliției, citat de Agerpres.



La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 37 de ani, din Zalău. Potrivit unor surse, acesta a fost identificat ca fiind senatorul Paul-Ciprian Pintea.



În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că acesta avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.



Testarea cu aparatul etilotest a indicat un rezultat negativ.



Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat, dosarul urmând să fie înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere calitatea de senator a conducătorului auto.



De asemenea, Pintea a fost sancționat contravențional, pentru nerespectarea semnalului regulamentar de oprire efectuat de polițiștii rutieri.



Ales senator pe listele POT Sălaj, în prezent neafiliat, Pintea a mai fost condamnat în luna martie 2024, printr-o hotărâre a Judecătoriei Zalău, la un an și două luni de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, pentru o faptă similară - conducerea unui vehicul cu permisul suspendat.



În luna iunie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus condamnarea definitivă a lui Paul-Ciprian Pintea, la un an și cinci luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de doi ani, după contopirea condamnării inițiale de un an și două luni cu o nouă condamnare, de nouă luni, ambele pentru conducere fără permis.

