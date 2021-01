Șeful DSU a vorbit, în exclusivitate la Realitatea PLUS, despre întoarcerea la normalitate - Ce a făcut Raed Arafat de Revelion

Întrebat în direct la Realitatea PLUS cum a făcut Revelionul, Raed Arafat a declarat: ”La minister până seara și seara acasă, așa cum am recomandat la toată lumea. Am ținut legătura cu colegii telefonic”.

Referitor la întoarcerea la normalitate, șeful DSU a reamintit că acest lucru depinde de fiecare dintre noi, dacă respectăm normele anti-covid.

”Normalitatea depinde de respectarea în continuare a regulilor și de campania de vaccinare, dacă reușim să convingem populația de importanța de a ne vaccina. Depinde foarte mult de noi toți. Nicio parte din această bătălie nu a depins doar de o anumită entitate. Totul depinde de noi toți. De participarea la campania de vaccinare”, a explicat Raed Arafat.