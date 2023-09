„Guvernul României a luat decizia corectă în a venit cu măsuri fiscale care să permită țării să economisească fonduri Europene, să protejeze oamenii, să aplice PNRR și să evite penalitățile impuse de procedura de deficit excesiv începută în 2019. Mare semn de responsabilitate, Marcel Ciolacu”, a transmis Iratxe Garcia Perez, într-o postare pe Twitter.

Liderii coaliţiei de guvernare, premierul Marcel Ciolacu şi preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, s-au întâlnit, marţi, la Palatul Victoria, cu preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, pentru a discuta despre proiectul de lege privind unele măsuri fiscal-bugetare, înainte de şedinţa de Guvern în care va fi luată o decizie cu privire la amendamentele depuse de parlamentari.

The @GuvernulRo has made the right decision in coming up w/ fiscal measures that enable the country to save EU funds, protect the people, apply the RRF & avoid the penalties imposed by the excessive deficit procedure started in 2019. 🇷🇴



Great sign of responsibility… pic.twitter.com/XLexyNClaX