De asemenea, companiile Eco Igienizare și Service Ciclop SA ar urma să beneficieze de majorări de capital social în valoare totală de 80 de milioane de lei, conform altor proiecte de hotărâre. Un echipament de compostare a deșeurilor vegetale urmează să fie amplasat în curtea Primăriei Capitalei, prevede altă propunere.

- Titlul de cetățean de onoare al Capitalei va fi conferit dirijorului Cristian Măcelaru. Distincția va fi acordată pentru "merite excepționale în domeniul artei dirijorale și al promovării culturii muzicale românești" pe plan național și internațional.

- Un număr de 900 de copii din București ar urma să beneficieze de un sprijin de până la 500 de lei pentru achiziționarea ochelarilor. Proiectul "Focus VDR" se va derula în perioada septembrie 2025 - decembrie 2026 și va avea un buget multianual de 478.000 de lei. Bugetul va fi de 110.000 de lei în 2025, dintre care 90.000 de lei pentru un număr de 180 de beneficiari, iar 20.000 de lei pentru aplicația destinată înregistrării cererilor. Bugetul din 2026 va totaliza 368.712 lei, dintre care 360.000 de lei pentru 720 de beneficiari, iar 8.712 lei pentru aplicație.

- Câinii vor putea fi încredințați spre îngrijire temporară înaintea unei eventuale adopții. Programul "Foster pentru adopție" va fi implementat în adăposturile publice ale Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA). Inițiativa are ca scop încredințarea temporară a câinilor fără stăpân către persoane fizice, spre îngrijire, socializare și pregătire pentru o eventuală adopție definitivă. Încredințarea temporară se va realiza pe baza unui contract între ASPA și beneficiar.

- Un echipament de compostare a deșeurilor vegetale urmează să fie amplasat în curtea Primăriei Capitalei. Proiectul va reprezenta un model de bună practică și va putea fi extins la nivelul comunității locale, școlilor și altor instituții publice. Totodată, va fi aprobat un acord de parteneriat între municipalitate și Asociația Climato Sfera, care urmează să coopereze în vederea promovării de acțiuni de regenerare a spațiilor verzi, a solului, prin practici regenerative. În acest sens, va fi avut în vedere modelul de bună practică propus prin proiectul "Academia de compost".

- Capitalul social al Companiei Municipale Eco Igienizare urmează să fie majorat cu 50 de milioane de lei, iar cel al Service Ciclop SA cu aproximativ 30 de milioane de lei. Capitalul social al companiei Eco Igienizare urmează să fie majorat prin emiterea a 5 milioane de acțiuni noi, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, ajungând la valoare totală de 60,7 milioane lei. Capitalul social al Service Ciclop ar urma să ajungă la 41.117.690 lei.

- O hală de la ASPA Mihăilești, care nu îndeplinește condițiile necesare pentru adăpostirea câinilor, urmează să fie demolată. În locul ei vor fi edificate noi construcții, cu o dimensiune corespunzătoare a spațiilor de cazare pentru menținerea câinilor până la adopție. Hala actuală are o suprafață de 910 mp, însă de la construire "nu a respectat rigorile legale privind adăpostirea și bunăstarea câinilor", reiese din referatul de aprobare.

- Proiectul de rectificare bugetară prevede diminuarea veniturilor Municipiului București cu 25 de milioane de lei, ajungând la 7.758.977.420 lei. Veniturile ASSMB se diminuează cu 62 de milioane de lei, ajungând la 739 de milioane de lei, din care 47 de milioane reprezentau fonduri europene nerambursabile destinate construirii centrului de psihiatrie de la Spitalul Obregia (care nu va mai fi realizat cu fonduri PNRR). De asemenea, există o diminuare de 4 milioane de lei a subvențiilor la transportul în comun. Veniturile CREART vor crește cu 15 milioane de lei și ale ALPAB, cu 28 de milioane de lei, dintre care 15 milioane de lei pentru reparații curente și 5 milioane de lei pentru echipamente de joacă.

- Societatea de Transport București (STB) vizează construirea unei platforme pentru parcarea autobuzelor electrice și extinderea căii de tramvai în incinta Uzinei de Reparații Atelierele Centrale (URAC). În acest sens, șapte construcții existente în incinta URAC urmează să fie trecute în domeniul public al Municipiului București, în vederea casării, demolării și valorificării.

- Valoarea maximă a tarifelor practicate de CREART ar urma să fie majorată. Astfel, tarifele pentru spectacole de teatru vor fi cuprinse între 20,41 - 250 lei (față de 20,41 - 150 lei, în prezent). În ce privește participarea la târgurile organizate de CREART, tariful pentru meșteri populari va fi de 500 - 5.000 de lei (comparativ cu 500 - 3.100 de lei, în prezent). Pentru artiști plastici sau cei care vând produse hand-made și produse naturiste, tariful va fi cuprins între 1.000 - 8.000 de lei (față de 850 -3.100 de lei, în prezent).

- De asemenea, Consiliul Local al Sectorului 1 ar putea fi împuternicit să stabilească o taxă specială de salubrizare pentru utilizatori fără contract.