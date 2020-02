Razvan Burleanu a confirmat in presa zvonurile care existau deja: Liga 1 se schimba in viitorul apropiat. Se va trece de la un sistem cu 14 echipe la unul cu 16 echipe. Ramane de vazut daca se va pastra sistemul cu play off si play out.

Decizia ar fi fost luata dupa ce FRF s-a consultat cu specialisti in domeniu si a facut o analiza complexa bazata pe mai multe argumente. Burleanu spune ca in viitorul apropiat Liga 1 se va schimba pentru ca un sistem cu 16 echipe e mai potrivit pentru Romania.