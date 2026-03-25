Administrația județeană analizează și varianta ca după renovarea Conacului Petala de la Clopodia să amenajeze aici o tabără școlară.



"Încercăm de ani de zile să preluăm aceste tabere școlare, o intenție care presupune predarea acestor imobile către consiliile județene, primăriilor, către cine le solicită. Din păcate, nu există încă acel cadru legislativ prin care să putem prelua și personalul Direcțiilor pentru Tineret și Sport, se mai lucrează la lege. Prin urmare, dintre cele cinci tabere care există în județul Timiș, noi solicităm patru, astfel încât Agenția Națională de Tineret și Sport să poată păstra personalul pentru a deservi Direcția Județeană de Sport și Tabere. Am solicitat Agenției Naționale pentru Sport trecerea celor patru tabere școlare din domeniul public al Statului Român în cel al Consiliului Județean Timiș. Este o subiect pe care l-am discutat îndelung cu reprezentanții ANS și astăzi am cerut oficial ca taberele de la Chevereșu Mare, Poieni Strâmbu, Bogda și Poieni Sat să fie transferate către noi. Punem la punct un proiect de modernizare și reamenajare a celor patru amplasamente, identificăm surse de finanțare, fie ele europene sau din bugetul propriu, și le readucem în circuitul taberelor școlare", a declarat, în ședința de miercuri, președintele CJ Timiș, Alfred Simonis.



Administrația județeană poate accesa trei milioane de lei pentru modernizarea locațiilor.



Simonis a detaliat că studiile pentru cele patru tabere vor începe simultan, cea mai degradată fiind cea de la Bogda.



Tabăra de la Nădrag, închisă în urmă cu 25 de ani, este în etapa finală de studii, urmând trecerea la reamenajarea ei.



Din cele zece tabere existente după 1990 în județ, mai sunt funcționale doar două, la Poieni Strâmbu și Chevereșu Mare, dar nici acestea nu sunt la cele mai înalte standarde, potrivit reprezentanților Consiliului Județean Timiș. Celelalte tabere din județ, deși mai există fizic, nu corespund cerințelor sanitar-veterinare și pentru protecția copiilor.

"Din 1993, acea tabără de la Bogda stă în conservare, la fel ca multe alte tabere școlare din județ. De aceea am propus chiar și asocierea dintre CJ Timiș și o administrație publică locală privind construirea unei noi tabere școlare, într-o zonă deosebită din punct de vedere turistic a județului. (...). Tabăra de la Bogda a fost închisă definitiv de către inspectorii sanitar-veterinari, în 2007, împreună cu cea de la Gladna Română, pentru că nu au corespuns din punct de vedere al siguranței alimentare și al locurilor de joacă pentru copii. Controalele au descoperit igrasie, lipsa spațiilor corespunzătoare de depozitare a hranei și lipsa grupurilor sanitare adecvate. Din motive similare au dispărut în aceeași perioadă taberele de la Nădrag și Ianova de pe harta turistică a elevilor", a punctat, pentru Agerpres, Nicolae Bitea, inițiatorul proiectului de preluare și reabilitare a taberelor școlare din județ.



Tabăra de la Poieni Strâmbu se află la o altitudine de 384 metri, pe brațul principal de formare a râului Bega. Dispune de o sală de mese cu capacitatea de 60 de locuri, sală de conferințe, un parc de joacă, o pistă de minigolf și teren de sport multifuncțional cu nocturnă. Are 54 de locuri de cazare. Obiectivele turistice din zonă care pot fi vizitate de elevi sunt satul Bătrâna, Vârful Padeș (1310 m), păstrăvăria, schitul și moara de apă din satul Poieni, Peștera Românești, Mânăstirea Izvorul lui Miron sau stațiunea Valea lui Liman.



Centrul de agrement Chevereșu Mare este situat la 30 de kilometri de Timișoara. Dispune de 53 de locuri permanente și are în dotare un parc de joacă pentru copii, bloc alimentar propriu cu o cantină de 100 locuri, sală de conferințe, teren de sport multifuncțional cu gazon artificial și nocturnă, amfiteatru în aer liber și pista de minigolf. Traseele turistice din apropiere, care duc către parcul dendrologic de la Bazoșu Nou, stațiunea balneară Buziaș, pădurea Bacova, sunt atracțiile zonei.



Tabăra de la Nădrag, după ce va fi reabilitată și redeschisă, le va putea aduce copiilor trasee prin pădurile de fagi în care trăiesc numeroase animale și păsări sălbatice, fiind situată la poalele Vârfului Padeș din Munții Poiana Ruscă, în apropierea orașului Făget. La acestea se pot adăuga alte atracții turistice: un parc de aventură sau cascada Cornetu, Mănăstirea de la Românești și șoseaua Transluncani.

