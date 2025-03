„Se închide încă un brand românesc, cu tradiție. Total întâmplător (pe traseu, între 2 filmări) am descoperit că în aceste zile e lichidare de stoc, la fabrica de ciorapi CISEROM, de la Sebeș. Am văzut asta, mergând la magazinul de la unitate.

Am înțeles că fabrica a fost cumpărată de un investitor și locul va fi, cel mai probabil, transformat, cu o altă destinație, din ce spun angajații. Deocamdată, are loc această lichidare de stoc, prilej cu care am cumpărat pentru toată familia. (...)

A fost unul din locurile cu tradiție, în producția textilă. (..) La vremea când am filmat la ei, acum vreo 7 ani, făceau cam 10 milioane de perechi de ciorapi anual, din care o treime era pentru export și făceau profit, având vreo 350 de salariați. În ultimii 2 ani aflu că au tot fost pe pierdere și mai aveau 150 de angajați. Încă un brand românesc se închide…”, a scris Rareș Năstase.

Ciserom Sebeș este una dintre cele mai importante fabrici de ciorapi din țară, deținută de investitori români, cu o capacitatea anuală de producție de 9,5 milioane de perechi.

Compania a fost înființată în anul 1927 de către cetățeanul german Gustav Bahner sub denumirea de „Uzinele Textile Românești". A fost naționalizată în perioada comunistă și a continut să funcționeze și să se dezvolte, sub titulatura de , Fabrica de ciorapi "Sebeșul". După 1989 a fost privatizată prin metoda MEBO, cu capital integral autohton.