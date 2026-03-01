Se dau zece zile libere plătite pentru victimele violenței domestice. Cum pot beneficia de ele?

Zile libere plătite pentru victimele violenței domestice. Un nou proiect legislativ depus în Parlament propune modificarea Codului muncii, astfel încât persoanele afectate de violență domestică sau infracțiuni de natură sexuală să poată beneficia de 10 zile de concediu plătit.

Măsura are ca scop sprijinirea recuperării emoționale și facilitarea accesului la servicii medicale, psihologice și juridice, fără riscul pierderii veniturilor.

Ce prevede proiectul de lege

Inițiativa legislativă vizează completarea Codul muncii și introduce dreptul la zece zile libere plătite pentru:

angajații victime ale violenței domestice;

persoanele care au fost victime ale violului sau agresiunii sexuale;

salariații ai căror copii minori au trecut prin astfel de situații.

Propunerea aparține unor parlamentari ai Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), care susțin că actuala legislație nu oferă un mecanism concret de protecție profesională pentru aceste categorii vulnerabile.

În ce scop vor putea fi utilizate zilele libere

Cele 10 zile de concediu plătit vor putea fi folosite pentru:

refacerea emoțională și psihică în urma traumei suferite;

accesarea serviciilor de consiliere psihologică;

efectuarea consultațiilor și tratamentelor medicale;

identificarea și obținerea asistenței juridice;

îndeplinirea altor demersuri necesare pentru limitarea efectelor negative ale agresiunii.

Scopul principal este ca victimele să poată cere ajutor fără teama pierderii salariului sau a locului de muncă.

Cum vor fi acordate cele 10 zile libere

Potrivit proiectului, zilele libere:

pot fi acordate consecutiv sau fracționat;

vor fi plătite integral;

pot fi solicitate fără obligativitatea prezentării imediate a documentelor justificative.

Angajatorul va avea dreptul să solicite un document care să ateste situația invocată în termen de 20 de zile de la revenirea salariatului la muncă. La rândul său, angajatul va trebui să furnizeze dovada într-un termen rezonabil, în funcție de posibilitățile sale.

Obligații pentru angajatori

Proiectul impune angajatorilor să asigure:

confidențialitatea strictă a datelor și documentelor transmise;

protejarea identității și a situației personale a salariatului;

aplicarea unor măsuri interne care să prevină orice formă de discriminare.

Inițiatorii argumentează că lipsa unui astfel de concediu special determină multe victime să amâne accesul la sprijin medical sau juridic, de teamă să nu își piardă veniturile.

Când ar putea intra în vigoare

Pentru a deveni lege, proiectul trebuie:

să fie dezbătut și votat în Parlament;

să fie promulgat de Președintele României;

să fie publicat în Monitorul Oficial.

Până la finalizarea acestor etape, măsura rămâne la nivel de propunere legislativă.

Introducerea a 10 zile libere plătite pentru victimele violenței domestice ar reprezenta o schimbare majoră în legislația muncii din România, oferind sprijin real pentru recuperare și acces la justiție. Rămâne de văzut dacă proiectul va obține susținerea necesară pentru a deveni lege.