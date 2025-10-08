În plus, societatea este pasibilă de o sancțiune contravențională cuprinsă între 150.000 și 500.000 lei pentru nerespectarea obligației de a informa imediat autoritatea de mediu și de a lua măsuri pentru restabilirea conformității în cel mai scurt timp.



'Comisarii Gărzii de Mediu Constanța au verificat rafinăria din Năvodari (obiectiv de nivel superior SEVESO), în perioada 09.09.2025 - 06.10.2025. Acțiunea de control și verificare nu ar fi fost posibilă fără sesizările multiple pe care le-am primit cu privire la mirosul înțepător din proximitatea rafinăriei (în special pe timpul nopții)', se menționează în postarea GNM.





Potrivit sursei citate, în urma acțiunii de control și verificare s-au descoperit nereguli majore, printre care coroziuni, neetanșeități, o scurgere de amoniac în instalația de frig, precum și lipsa comunicării cu autoritatea de mediu, atunci când s-a constatat (în luna iulie 2025) pierderea de amoniac în sistemul de apă de răcire.



'Amoniacul este o substanță toxică și iritantă, iar operatorul petrolier a crescut neobișnuit de mult consumul acesteia, fapt care ar indica o pierdere în sistem. Spre exemplu, numai în luna septembrie, aprovizionarea cu amoniac a crescut la 7.000 de kg. Pe lângă scurgerea evidentă de amoniac din sistem, sursă a disconfortului olfactiv din zonă, am descoperit și alte eliberări necontrolate de substanțe periculoase și gaz în atmosferă și sol, cel mai probabil din cauza unor coroziuni și neetanșeități', subliniază reprezentanții GNM.



În acest context, experții Gărzii Naționale de Mediu au dispus oprirea (în termen de 72 de ore) instalației de frig, odată cu punerea în siguranță a acesteia și remedierea scurgerii de amoniac detectate, aceasta fiind prioritatea numărul 1.



Totodată, au solicitat revizuirea Autorizației Integrate de Mediu pentru a include fluxul de amoniac al instalației de frig. Rompetrol Rafinare trebuie să prezinte documentele de achiziție pentru amoniac și informațiile despre toate incidentele/disfuncționalitățile din instalații, pentru perioada iulie-septembrie 2025.