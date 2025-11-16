Vremea va fi schimbătoare. Schimbarea începe chiar de mâine, când, în special în a doua parte a zilei, vom simți influența unui sistem frontal care vine dinspre partea centrală a continentului și cu contribuție dinspre Marea Mediterană, va aduce modificări ale temperaturii, va aduce intensificări ale vântului, dar și precipitații.

În zona montană înaltă vor predomina ninsorile, pe măsură ce avansăm în decembrie, precipitațiile mixte vor fi tot mai frecvente și în zonele joase.

Conform estimărilor pe care le avem acum pentru următoarele patru săptămâni, urmând să ne situăm totuși într-un regim termic apropiat de normal.