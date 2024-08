Peștii morți sunt atât de mulți încât au format o pătură argintie care acoperă întregul port, iar zona a fost năpădită de un miros greu de putrefacție care-i gonește nu doar pe vizitatori, ci și pe cei care lucrează acolo, potrivit News.ro.

Thousands of dead fresh-water fish found floating in the sea in Volos, #Greece.



Local authorities have temporarily lowered the Blue Flags at 6 out of 11 beaches awarded with a Blue Flag, a program that assesses criteria such as water quality and beach cleanliness.



🎥 UGC pic.twitter.com/T1V3JVEPGn