Prefectul Bucureștiului vine cu lămuriri, în războiul iscat pe lucrările de la planșeul Unirii, între Nicușor Dan și Daniel Băluță. Mihai Toader spune că, cel puțin conform documentației depuse, Primăria Sectorului 4 și cea a Sectorului 3 au dreptate în conflictul cu edilul general.

„Este autorizație de construcție emisă de Primăria Sectorului 3. Este suficient, atâta timp cât terenul e cadastrat și intabulat de Ministerul Mediului. O hotărâre de CG nu a fost dusă la final. În acest moment, Sectorul 4 și 3 au dreptate. Am înțeles că oamenii răniți sunt în afara pericolului. Poliția și Jandarmeria sunt aici să asigure ordine, nu au atribuții de verificare a documentelor. Sunt convins că nu o să se meargă atât de departe. Am mulți ani în administrație, n-am mai întâlnit așa ceva. Am venit aici să discut cu domnul Dan. Eu vorbesc de o dispoziție, nu mă poziționez de partea nimănui. Dar, conform documentelor de acum, înclin către Primăria Sectorului4. Mă duc și atac dispoziția, nu este comunicat, există autorizație de construcție, iar jurisprudența din România...au fost multe situații de acest gen. Numai dacă autorizația de construcție este nelegală, atunci se poate desființa. Autorizațiile de construcții sunt verificat de Inspectoratul de Stat în Construcții. Ei pot sesiza ilegalitatea, iar prefectul este obligat să atace deciziile”, a declarat Mihai Toader.