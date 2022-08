„Este foarte trist că o asemenea performanță unică este umbrită de un așa eveniment neplăcut. Eu, ca șef al federației, pot invita membrii guvernului atunci când realizăm noi evenimentul, dar la o asemenea performanță, nu cade în sarcina noastră. Îl înțeleg pe ministru că nu poate veni, dar mai sunt și alți oameni prin minister.

Cei din Ministerul Sporturilor aveau obligația să vină, mai ales că știau cînd soseam, aveau programul nostru. Că doar nu stătem în Germnia până la Sărbătorile de Iarnă. Nu ne-au contactat deloc, dar nu aș putea s spun de ce nu au făcut-o. Aici e problema. Este trist că o asemenea performanță e umbrită de o problemă ce se putea rezolva ușor, dacă se dorea. Fiecare minister are un om care se ocupă de protocol. El trebuia să știe când venim, iar dacă nu știa, avea obligația să ne întrebe când venim.

„Am avut ghinionul să ajungem de Sfânta Maria, când toți de prin minster erau în vacanță!”

Ghinionul a fost că am venit de sărbătoare, de Sfânta Maria Mare, când toata lumea era în vacanță și au uitat că o delegatie de sportivi medaliați vine în țară.

În toată viața mea ca oficial, ca ministru, am venit la aeroport ca să primesc sportivii, iar când n-am putut, am trimis secretarul de stat. Sportivul simte nevoia sa fie felicitat de oficiali. Asta dacă îți pasă. Sportivii noștri nu au primit resepctul cuvenit. Ai niște obligații atunci când ești pe o anumită funcție. Punct!”, a declarat Elisabeta Lipă pentru Realitatea Plus.