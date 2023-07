Protestul organizat, vineri, de AUR a inceput in jurul orei 9:00 si urmeaza sa se incheie la ora 11.00, atunci cand autorizatia data de primarie va expira. Manifestatia care se desfasoara in fata Guvernului este condusa de liderul AUR George Simion.

"Am adus 20 de microbuze care vor pleca in tara pentru a-l trezi pe dl Ciolacu. Vrem sa le donam pentru localitatile izolate din tara, pentru zonele rurale, astfel incat elevii sa aiba cu ce sa mearga la scoala. Ca sa nu mai avem cazuri Caracal, sa nu mai avem scolile groazei, azilele groazei. In tara asta totul este al groazei. Avem si un spital mobil pe care vrem, tot asa, sa il donam. Protestam astazi aici pentru ca avem nevoie de doar o semnatura de la dl. Ciolacu ca sa putem sa le donam. Sunt bani publici obtinuti din subventiile partidului si de asta e nevoie de o hotarare a Guvernului care sa ateste ca acesta accepta aceasta donatie din partea noastra", a declarat liderul AUR pentru realitatea PLUS.

Referitor la ororile scose la iveala in urma perchezitiilor si a controalelor inteprinse in azilele groazei, George Simion a spus ca AUR isi doresti ca "sa fie pedepsiti cei vinovati pentru azilele groazei - PSD, spitalele groazei - PSD".

Intrebat ce solutii propune pentru ca astfel de nereguli sa nu se mai intample, liderul AUR a enumerat cateva propuneri, cum ar fi "eliminare clientelei politice din zona de abuz, de influenta politica pentru ca fiecare batran e cumparat ca la piata - se dau 2000 de euro ...; inlocuirea rechinilor din piata cu oameni clerici care asta fac, fac minisionierat".

Jandarmeria Romana a transmis un set de recomandari astfel incat protestul sa se desfasoare in conditii optime. Printre acestea, se numara respectarea recomandarilor si indicatiilor jandarmilor si adoptarea unui comportament civilizat.