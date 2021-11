Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

Totul a ieșit la iveală după ce un consilier din comună a sesizat autoritățile. Primarul, viceprimarul și casierul sunt cercetați pentru abuz în serviciu, complicitate și instigare la abuz în serviciu, dar și fals în înscrisuri materiale.

„Le-au împărțit după bunul plac, nu au ținut cont de cine are nevoie de ele, cui trebuie să se repartizeze. Și-au bătut joc de crescătorii de animale. Sunt dovezi clare care contrazic minciunile primarului, ale viceprimarului și ale casierului. Sperăm ca justiția să-și facă treaba”, a precizat Gigel Maxim, consilier local PNL Corbița.

Neregulile pentru care sunt cercetați primarul, viceprimarul și casierul s-ar fi petrecut în 2017, în primăria din Corbița.

Potrivit rechizitoriului, aceștia ar fi acordat ilegal pășuni mai multor localnici din comună. Toți au fost trimiși în judecată pentru mai multe capete de acuzare și au fost chemați la audieri.

Primarul susține însă că nu este vinovat de nimic.

Reporter Ralitatea PLUS: Sunteți trimis in judecată, totuși.

Primarul comunei Corbița, Emil Tac: Da.

Reporter Ralitatea PLUS: Nu vă considerați vinovat?

Primarul comunei Corbița, Emil Tac: Absolut deloc.

În urmă cu aproximativ un an, același primar a fost implicat și într-un scandal cu o localnică. Acesta a fost filmat în timp ce o jignea pe femeie.