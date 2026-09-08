Scandal după zborul spre Mykonos. Florin Manole confirmă, Victor Ponta susține că nu a fost în Grecia

Publicat 8 sept. 2026, 14:30 Actualizat 8 sept. 2026, 14:37 Sursă Realitatea PLUS

Controverse uriașe! Victor Ponta a mers la Mykonos pentru o zi alături de un judecător CCR, un fost ministru și mai mulți afaceriști controversați. Cu toate acestea, fostul premier susține că informațiile nu sunt adevărate, chiar dacă ceilalți pasageri au confirmat totul. Vorbim despre un zbor cu un avion privat, al cărui cost depășește 20 de mii de euro, conform Realitatea PLUS.

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