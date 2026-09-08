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Politica· 2 min citire

Scandal după zborul spre Mykonos. Florin Manole confirmă, Victor Ponta susține că nu a fost în Grecia

Victor Ponta

Victor Ponta

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 sept. 2026, 14:30
Actualizat8 sept. 2026, 14:37
SursăRealitatea PLUS

Controverse uriașe! Victor Ponta a mers la Mykonos pentru o zi alături de un judecător CCR, un fost ministru și mai mulți afaceriști controversați. Cu toate acestea, fostul premier susține că informațiile nu sunt adevărate, chiar dacă ceilalți pasageri au confirmat totul. Vorbim despre un zbor cu un avion privat, al cărui cost depășește 20 de mii de euro, conform Realitatea PLUS.

Cine s-ar fi aflat în avionul privat spre Mykonos?

Un avion privat cu foşti miniştri, un judecător al Curţii Constituţionale, dar şi afaceriști controversați a decolat spre Mykonos, Grecia, de pe Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”, în data de 8 iulie. Printre cei care s-au regăsit în aeronavă s-au numărat fostul premier Victor Ponta și foștii miniștri Nicolae Bănicioiu, Ovidiu Silaghi și Florin Manole, dar și magistratul Cristian Deliorga.

Ce au spus Florin Manole, Gruia Stoica și Victor Ponta?

Într-un răspuns pentru Realitatea PLUS, fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a confirmat informațiile. La rândul său, și afaceristul Gruia Stoica a declarat că într-adevăr a fost vorba de o acțiune cu întoarcere în aceeași zi. În schimb, fostul premier Victor Ponta a susținut că informațiile nu sunt adevărate.

Pe lista pasagerilor mai apar István-Loránt Antal, senator UDMR de Harghita și președintele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, Bogdan Stelian Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, dar și omul de afaceri condamnat definitiv Gruia Stoica.

Cât ar fi costat zborul privat spre Mykonos?

Aeronava a fi fost operată de compania Toyo Aviation. Potrivit tarifelor practicate pe piață, anul acesta, închirierea unui avion privat costă între 6.000 și 9.500 de euro pe oră. Iar pentru un zbor de aproximativ o oră și jumătate, prețul poate pleca de la 20.000 de euro pe zbor, dar costurile pot ajunge până la maximum 50.000 de euro, în sezonul estival. În trecut, operatorul Toyo Aviation a fost utilizat și pentru unele deplasări oficiale ale fostului președinte Klaus Iohannis.

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