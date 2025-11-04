Bătută în curtea centrului

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc sâmbătă, 2 noiembrie, în jurul orei 15.00, în curtea centrului de recuperare și reabilitare din Bratca. În imaginile care au circulat online, se vede cum infirmiera, o femeie de 45 de ani, lovește repetat cu o nuia o tânără de 20 de ani, beneficiară a centrului.

În timpul agresiunii, un bărbat de 36 de ani, și el internat în aceeași instituție, apare în filmare lovind victima cu piciorul.

Reacția poliției și acuzațiile

După apariția videoclipului pe un grup de Facebook, polițiștii bihoreni s-au autosesizat și au început o anchetă. În urma verificărilor și administrării probelor, femeia a fost reținută pentru 24 de ore de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bihor, fiind acuzată de purtare abuzivă și loviri sau alte violențe.

Victima a fost examinată medical, iar medicii au stabilit că leziunile suferite necesită două-trei zile de îngrijiri medicale.

Pe 4 noiembrie, femeia urmează să fie prezentată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleșd, pentru dispunerea măsurilor legale.

Expertiză psihiatrică pentru bărbatul implicat

În ceea ce-l privește pe bărbatul de 36 de ani, și el internat în centru, acesta va fi supus unei expertize medico-legale psihiatrice, pentru a se stabili dacă avea discernământ în momentul comiterii faptei.

Cazul a ajuns și în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, care a declanșat o anchetă internă la centrul din Bratca. Conducerea instituției a deschis, la rândul său, o cercetare disciplinară împotriva angajatei implicate.

Reprezentanții DGASPC Bihor au condamnat ferm comportamentul infirmierei și au anunțat că vor lua măsuri ferme pentru protejarea beneficiarilor și pentru prevenirea altor abuzuri.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Bihor continuă cercetările, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleșd, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.