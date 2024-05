Este forfotă mare în piețele și magazinele din Capitală încă de la primele ore ale dimineții. Românii fac ultimele cumpărături pentru masa de sărbătoare.

„Dacă anul trecut pentru un kg de carne de miel plăteam în jur de 35 de lei, acum, același kg cu doar două zile înainte de paste a ajuns să coste nu mai puțin de 53 de lei.

Oamenii, însă, pleacă cu câteva produse în sacoșă.

„E mai scump, mai scumpă carnea, Prețurile sunt enorme. Față de anul trecut? Și mai mult și față de noi, că și noi am îmbătrânit și e foarte greu. Nu am luat nimic că-I scump. Anul trecut am luat aproape un miel, acum nu am mai luat deloc”, a spus o doamnă.

În ultimele luni, România a înregistrat cea mai ridicată rată a inflației din Uniunea Europeană.