Din Sinaxar aflam ca intr-o zi, pe cand erau batrani, au ajuns in Ierusalim sa jertfeasca Domnului. Marele Preot Isahar l-a mustrat pe Ioachim: "De ce aduci darul inaintea mea? Oare nu stii ca nevrednic esti sa aduci cu noi daruri, de vreme ce nu ai lasat semintie in Israel?". Dupa aceasta mustrare, Ioachim a plecat rusinat si defaimat si nu s-a mai intors acasa, ci a mers in pustie si s-a rugat lui Dumnezeu sa-i dea lui rod pantecelui Anei. La fel si Ana, inalta neincetat rugaciuni catre Dumnezeu. In urma acestor rugaciuni, Dumnezeu trimite pe ingerul Sau si le binevesteste nasterea Maicii Domnului, care a fost spre mantuirea a tot neamul omenesc.

Deci, Sfintii Ioachim si Ana au fost lipsiti de copii pana la vremea batranetii, cand Arhanghelul Gavriil s-a pogorat la fiecare din ei, binevestindu-le zamislirea Fecioarei Maria. Din dragoste pentru oameni, Dumnezeu a facut roditor pantecele sterp al Anei, care la vremea randuita a nascut prunc de parte femeiasca, pe Sfanta Fecioara Maria.

Interpretarea gresita a acestui eveniment minunat a facut ca, in sanul Bisericii Romano-Catolice, sa apara pentru prima data inovatia mariologica despre "imaculata conceptie", in scrierile lui Paschasius Radbert. Potrivit dogmei "imaculatei conceptii", Maica Domnului ar fi fost ferita de pacatul stramosesc, fiind nascuta asemenea Mantuitorului, prin umbrirea Sfantului Duh, iar nu prin impreunare trupeasca.

Impotriva acestei inovatii, Parintele Justin Popovici afirma: "a admite zamislirea neprihanita a Sfintei Fecioare Maria implica presupozitia unei imaculate conceptii a tuturor stramosilor pana la Adam, pentru ca insasi Sfanta Fecioara sa se poata naste fara pacatul ereditar, ceea ce conduce la respingerea intregii antropologii biblice".

Intre zamis­li­rea Sfintei Fecioare Maria si cea a lui Hristos, Cuvantul lui Dumnezeu, este o diferenta fundamentala, lucru marturisit in Sinaxar: "Sfanta Fecioara Maria a fost zamislita din fagaduinta, dar din unire si sa­­manta barbateasca. Numai Domnul nostru Iisus Hristos a fost zamislit fara unire si fara samanta barbateasca si S-a nascut din Sfanta Fecioara Maria mai presus de intelegere, asa cum numai El stie; fiind Dumnezeu desavarsit a luat trup desavarsit."

Vrednicia reala, autentica a Maicii Domnului, inainte de intrupare, n-a constat intr-o presupusa nasterea a ei fara pacatul stramosesc, ci in acceptarea ei ("Fie mie dupa cuvantul tau!" Luca 1, 38) a planului lui Dumnezeu, in conditia omeneasca generala, adica aflata sub pacatul ereditar. "Prin acest "fiat", in sensul doctrinei sinergiei asa cum e prezentata de Sfantul Pavel, prin Maria, omul e impreuna-lucrator cu Dumnezeu la mantuirea sa".



Tropar la sarbatoarea Zămislirii Sfintei Fecioare Maria

Glasul 4

Astăzi legăturile nerodirii de fii se dezleagă; că Dumnezeu auzind pe Sfinţii şi Drepţii Ioachim şi Ana, mai presus de orice nădejde le-a făgăduit lămurit că vor naşte pe Fiica lui Dumnezeu, din care S-a născut Cel Necuprins, Om făcându-Se, poruncind Îngerului să-i strige: Bucură-te cea Plină de har, Domnul este cu tine!



Condac la sarbatoarea Zămislirii Sfintei Fecioare Maria

Glasul 4

Arătatu-Te-ai astăzi...

Astăzi lumea prăznuieşte zămislirea Sfintei Ana, care s-a făcut de la Dumnezeu; pentru că aceasta a născut pe Ceea ce mai presus de cuvânt a născut pe Cuvântul.

Rugăciunea Sfintei Ana pentru dobândirea de prunci

Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule, Cel ce numai cu cuvântul Tău ai făcut cerul şi pământul cu toate cele ce sunt într-însele; Dumnezeule, Cel ce ai zis făpturilor Tale să crească şi să se înmulţească, Tu cel ce ai binecuvântat pe Sara, soţia lui Avraam, şi la bătrâneţile ei a născut pe Isaac, şi ai dăruit Anei, ce era stearpă, pe Samuil Prorocul şi alţi copii, dă-mi şi mie roadă pântecelui meu, şi nu mă lăsa să rămân pururea de ocară şi urgie oamenilor. Adonai, Doamne Savaot, Tu Care ştii ocara nerodirii mele, dezleagă-mi durerea inimii mele, deschide pântecele meu, şi pe cea neroditoare arat-o roditoare cu Atotputernicia Ta... Şi orice voi naşte: fecior ori fecioară, o voi închina Sfinţiei Tale cu toată inima, dăruind-o Bisericii Tale pentru a-Ți sluji pururea acolo.



Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintei prorocite Ana, mama Prorocului Samuel;

- Cuviosului Stefan;

- Sfintilor mucenici: Sositeu, Narsu si Isaac;

Maine, 10 decembrie, sunt pomeniti Sfintii Mucenici Mina, Ermoghen si Eugraf.

Sursa: CrestinOrtodox.ro