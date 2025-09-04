Imparatul Numerian, acuzat de insulta adusa impartului, l-a chemat pe Sfantul Vavila la palatul sau si i-a cerut sa jertfeasca zeilor. In timp ce Sfantul Vavila era supus la diferite torturi, imparatul a poruncit sa fie ucisi alti trei copii, fii duhovnicesti. Vavila participa la uciderea copiilor si ii intareste in mucenicia lor. Dupa moartea copiilor a fost ucis si Sfantul Vavila.

Sfantul Proroc Moise

Sfantul Proroc Moise este cinstit pe 4 septembrie. Sfantul Proroc Moise s-a nascut in jurul anului 1689 i.Hr., in vremea in care Faraon poruncise ca toti cei nascuti de parte barbateasca din neamul evreilor sa fie ucisi. Mama sa reuseste sa il ascunda vreme de trei luni, iar dupa acest timp il va pune intr-un cos de papura pe Nil, cu nadejdea ca va fi luat si crescut de cineva. Prin purtarea de grija a lui Dumnezeu, Moise a fost salvat din rau chiar de fiica lui Faraon, care l-a crescut ca pe propriul copil. A fost salvat in mod minunat pentru ca Dumnezeu l-a ales sa fie eliberatorul poporului lui Israel din robia egiptenilor.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Vavila, dascalul din Antiohia, impreuna cu optzeci si patru de copii;

- Sfintilor Teotim si Teodul;

- Sfantului Proroc Moise;

- Sfintei Ermiona, fiica Apostolului Filip;

- Sfintilor Mucenici Chentirion, Ochean, Teodor, Amian si Iulian;

- Sfintilor Mucenici Ermiona impreuna cu fratii sai: Haritina, Eutihia, Petronie, Zarvil, Tatuil si Veveea.

Maine, facem pomenirea Sfantului Proroc Zaharia, tatal Sfantului Ioan Botezatorul.

Sursa: CrestinOrtodox.ro