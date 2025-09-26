Sfantul Neagoe Basarab a fost domn al Tarii Romanesti intre anii 1512 si 1521. A fost inmormantat in gropnita domneasca de la Curtea de Arges, ctitoria sa, iar pe piatra de mormant sta scris: "A raposat robul lui Dumnezeu Io Neagoe Voievod si Domn a toata Tara Romaneasca si a partilor dunarene, in luna lui Septembrie 15 zile, anul 7029 (1521), crugul soarelui 26, crugul lunii 15, temelia 18. A domnit 9 ani si jumatate. Si rog pe cei ce Dumnezeu ii va ingadui sa vie dupa noi, sa pazeasca adapostul acesta mic si lacasul oaselor mele, ca sa fie nestricat“.

Conicarul Gavriil Protul, in "Viata Sfantului Nifon", patriarhul Constantinopolului, spune despre Sfantul Neagoe Basarab: "Ce vom spune despre lucrurile si manastirile pe care le-au miluit?... Si in toate laturile de la Rasarit pana la Apus si de la Amiaza-zi pana la Amiaza-noapte, toate sfintele biserici le hranea si cu multa mila pretutindeni da. Si nu numai crestinilor fu bun, ci si paganilor, si fu tuturor tata milostiv, asemanandu-se Domnului ceresc, care straluceste soarele Sau si ploaia si peste cei buni, si peste cei rai, cum arata Sfanta Evanghelie". Tot din aceasta lucrare, aflam ca Neagoe l-a avut profesor si duhovnic pe Sfantul Nifon: "Iar fericitul Nifon il intarea in invataturile sale".

A facut donatii manastirilor ortodoxe din Muntele Athos, Muntele Sinai, Ierusalim, Tara Romaneasca. A fost ctitor al multor biserici din tara si autorul uneia dintre cele mai vechi capodopere ale literaturii romanesti, "Invataturile lui Neagoe Basarab catre fiul sau Teodosie", lucrare cu un continut moral-crestin.

Troparul Sfântului Neagoe Basarab

Domnitor preaînţelept între căpeteniile neamului românesc, ctitor de locaşuri sfinte, prieten al Sfinţilor Părinţi, învăţător luminat de Duhul Sfânt şi mare iubitor de pace, Sfinte Neagoe Voievod, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Tot in aceasta zi facem pomenirea:

- Sfantului Apostol si Evanghelist Ioan - Sfantul Ioan, Evanghelistul si Teologul, a fost unul dintre cei doisprezece Sfinti Apostoli chemati mai intai de Iisus Hristos. El este cunoscut mai ales pentru scrierile sale canonice nou-testamentare: Evanghelia, trei Epistole si Apocalipsa.

Citeste mai multe informatii despre Sfantul Ioan Evanghelistul

Tot in aceasta zi facem pomenirea:

- Sfintei Mucenite Hira si a dreptului Ghedeon.

Potrivit Sinaxarului Sfintilor de pretutindeni, Editura Cartea Ortodoxa, tot astazi facem pomenirea:

Prăznuirea sosirii Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Iviru -Athos în Georgia (1989);

Sfântul Ier. EUSEBIU, episcop şi papă al Romei (+310);

Sfântul Ier. EUSEBIU, episcop de Bologna, mărturisitor al credinţei ortodoxe în faţa arianismului (+400);

Sfântul Cuv. MEUGANT (sau MORGAN), pustnic din Ţara Galilor (Anglia, sec. VI);

Sfântul Ier. VIGIL, episcop de Brescia (Italia, sec. VI);

Sfântul AMANTIE, preot din Umbria (Italia, sec. VII);

Sfântul Cuv. COLMAN Elo, nepotul Sfântului Columba (Irlanda, cea +610)

Sfântul Cuv. NIL de Rossano, stareţ al Mănăstirii Sf. Adrian din Calabria (Sicilia, +1005);

Sfântul Cuv. ŞTEFAN de Rossano (Sicilia, sec. XI);

Sfântul Cuv. EFREM, făcător de minuni şi egumen la Perekom (Rusia, +1492)

Sfinţii Sf. Noi Mucenici ATANASIE (Dokukin), ALEXANDRU şi DIMITRIE preoţii, IOAN şi MCOLAE mirenii (Rusia, +1937);

Sfântul Sf. Nou Mc. VLADIMIR (Viatski) preot (Rusia, +1939);

Sfântul Ier. TIHON (Belavin), patriarhul Moscovei şi a toată Rusia (+1925); canonizarea sa în 1989;

Sfântul Mc. ARTEMIDOR;

Sfântul SENATOR, cinstit la Albano (Italia);

Sfintele 5 (cinci) Muceniţe fecioare tăiate cu sabia de tatăl lor.

Maine, praznuim pe Sfantul Ierarh Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Tarii Romanesti.

Sursa: CrestinOrtodox.ro