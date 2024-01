Din Faptele Apostolilor, aflam ca Sfantul Apostol Pavel ajunge impreuna cu Barnaba in Listra, unde va tamadui un schiop din pantecele maicii sale. In urma acestei minuni, mama lui Timotei il gazduieste in casa sa, si-l daruieste pe fiul ei lui Pavel, ca dar pentru binecuvantarea adusa in cetatea ei.

Timotei este numit de Sfantul Apostol Pavel "adevarat fiu al credintei". L-a insotit pe acesta in calatoriile misionare din Frigia, Galatia si Misia, in orasele Troa, Filipi si Berea, la Atena.

Amintim ca Pavel il sfatuieste pe Timotei cum sa pastoreasca credinciosii, indemnuri care vor deveni reguli pentru slujitorii Bisericii: "Nimeni sa nu dispretuiasca tineretile tale, ci fa-te pilda credinciosilor cu cuvantul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinta, cu curatia. Pana voi veni eu, ia aminte la citit, la indemnat, la invatatura. Nu fi nepasator fata de harul care este intru tine, care ti s-a dat prin proorocie, cu punerea mainilor mai-marilor preotilor. Cugeta la acestea, tine-te de acestea, ca propasirea ta sa fie vadita tuturor. Ia aminte la tine insuti si la invatatura; staruie in acestea, caci, facand aceasta, si pe tine te vei mantui si pe cei care te asculta" (I Timotei 4, 11-16).

Dionisie din Furna marturiseste in "Erminia picturii bizantine" ca Sfantul Timotei trebuie zugravit in chipul unui batran cu barba creata, tinand in mana un sul infasurat, insemnul propovaduirii sale apostolice.

Mai tarziu, dupa ce Sfantul Evanghelist Ioan va fi alungat de imparatul Domitian in insula Patmos, Sfantul Apostol Pavel il va hirotoni episcop in locul acestuia. Patimirea sa este legata de o sarbatoare in cinstea zeilor. Exista obiceiul in timpul anului, ca inchinatorii la idoli sa poarte masti si sa omoare persoanele pe care le intalneau pe strazi. Socoteau ca asa aduc jertfa zeilor. In timpul acestui obicei, Timotei iese cu indrazneala in fata acestora si Il marturiseste pe Hristos. Acestia, neprimind cuvintele Sfantului Timotei, l-au batut pana cand si-a dat duhul. Trupul sau a fost ingropat cu cinste in locul ce se numea Pion. Din porunca imparatului Constantiu (337-361), moastele sale au fost duse in Constantinopol, de Sfantul Artemie mucenicul si au fost puse in biserica "Sfintii Apostoli", alaturi de Apostolii Luca si Andrei.

Bunatatea invatandu-te si intru toate cumpatat fiind, imbracandu-te cu buna constiinta, precum i se cuvine unui sfant, ai scos din vasul alegerii lucrurile tainice; si credinta pazind, aceeasi cale ai savarsit, apostole Timotei: roaga-te lui Hristos Dumnezeu sa mantuiasca sufletele noastre.



Tot in aceasta zi, facem pomenirea

- Sfantului Cuvios Mucenic Anastasie Persul;

- Sfintilor Mucenici Manuil, Gheorghe, Petru, Leon, Sioniu, Gavriil, Ioan, Parod si alti 377 de mucenici.



Maine, 23 ianuarie, facem pomenirea Sfantului Mucenic Clement al Ancirei.

Sursa: CrestinOrtodox.ro