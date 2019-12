Este sărbătoare mare astăzi! Ce nu ai voie să faci? E PĂCAT!

Iuliana s-a nascut in Nicomidia, din parinti instariti si a trait pe vremea imparatului Maximian. Parintii acesteia au logodit-o cu Eleusie, un senator elin. Logodnicul sfintei voia sa faca nunta cu Iuliana, insa sfanta refuza spunandu-i ca va refuza sa se marite cu acesta pana cand nu va ajunge prefect al cetatii. Dupa ce Eulisie va reusi acest lucru, Iuliana il refuza din nou spunandu-i ca nu are sa se marite cu el decat daca va refuza sa se inchine idolilor si sa le aduca jertfa si sa recunoasca faptul ca Hristos este unicul Dumnezeu.

Eulisie ii va spune toate acestea tatalui sau. Iar acesta din urma, deoarece nu reusi sa o convinga sa renunte la credinta in Mantuitor, o va da pe mana prefectului, logodnicul acesteia pentru a o cerceta dupa legile romane. Eulisie ordona ca aceasta sa fie dezbracata si sa fie chinuita si intemnitata. In prima noapte in temnita, pe cand se ruga Sfanta Iuliana, diavolul se apripie de ea, in chip de inger, indemnand-o sa se inchine idolilor pentru a scapa cu viata. Iuliana nici nu dori sa auda de acest lucru, alugandu-l, facand sa marturiseasca fara voia acestuia cine era el de fapt.

Iuliana este adusa din nou in fata prefectului, insa refuza sa se inchine idolilor, credinta si dragostea ei pentru Mantuitor ramanand neclintita. Datorita acestui lucru Iuliana este aruncata intr-un cuptor incins, care prin minune dumnezeiasca, se raci instantaneu. Martori la aceasta minune, cinci sute de barbati alaturi de o suta si trezeci de femei incepura sa creada in Hristos iar pentru acest lucru au fost taiati cu sabia. Mucenita va fi supusa iarasi la noi chinuri. Va primi cununa muceniciei dupa ce este taiata cu sabia.

Sfantul Mucenic Temistocle s-a nascut in Mira Lichiei si a vietuit pe vremea imparatului Deciu si era pastor la oi. Ighemonul Asclipie incepu sa prigoneasca crestinii, cautandu-l pe Sfantul Discorid, care fugi in munti. Cei care il cautau pe sfant au dat de Temistocle, care pastea oile, si il intreaba de Dioscorid. Temistocle, care il ajutase pe sfant si il ascunsese le spuse acestora ca nu stie unde se afla sfantul, sacrificandu-se, spunandu-le acelor pagani ca este crestin. Pentru acest lucru este adus inaintea ighemonului, unde l-a propovaduit pe Hristos. Fiind supus la foarte multe chinuri si torturi, va primi cununa muceniciei si isi va da sufletul in mainile Domnului.

Sursa: calendarulortodox.ro