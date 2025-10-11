Sfantul Apostol Filip s-a nascut in Cezareea Palestinei. Impreuna cu Sfantul Arhidiacon Stefan s-au numarat intre cei sapte diaconi alesi de catre Sfintii Apostoli. Sfantul Apostol Filip a fost casatorit avand patru fiice. Ca diacon, el a slujit cu ravna saracilor si vaduvelor. In vremea prigoanei asupra crestinilor pornite la Ierusalim, Sfantul Filip s-a stabilit in Samaria, unde a predicat cuvantul lui Hristos. Tot aici, Dumnezeu a lucrat prin Sfantul Apostol Filip numeroase minuni.





Din Faptele Apostolilor aflam ca Sfantul Filip l-a botezat pe Simon Magul. Tot el a fost cel care l-a botezat si pe eunucul Candachiei, Regina Etiopiei. Sfantul Apostol Filip a predicat invatatura lui Hristos si in Azotus unde a adus pe multi la dreapta credinta. Sfantul Filip a fost hirotonit Arhiereu al cetatii Tralles. Tot in aceasta cetate s-a mutat la Domnul.

Tot in aceasta zi facem pomenirea:

- Sfintelor Mucenite Zinaida si Filonila;

- Sfantului Teofan Marturisitorul;

- Sfintilor Patriarhi ai Constantinopolului: Nectarie, Arsachie si Sisinie;

Minunii săvârşită de Icoana Mântuitorului în Virit-Fenicia (sec. VII);

Sfântul Cuv. GHENARDIE din Roma, pustnic în Franţa (sec. IV);

Sfântul Ier. FILOTEI Kokinos, patriarhul Constantinopolului (+1379);

Sfântul Cuv. LEONID de la Optina (+1841).

Soborul Sfinţilor Cuv. Părinţi de la Optina:

1. LEONID (+1841),

2. MACARIE(+1860),

3. MOISIE(+1862),

4. ANTONIE (+1865),

5. ILARION(+1873),

6. AMBROZIE (+1891),

7. ANATOLIE (+1894),

8. ISAAC (+1894),

9. IOSIF (+1911),

10. VARSANUFIE (+1913),

11. ANATOLIE cel Tânăr (II) (+1922),

12. NECTARIE (+1928),

13. NIKON (+1931),

14. ISAAC II (Bobrikov) (+1937);

Sfinţii Sf. Noi Mucenici FILARET (Velikanov) şi ALEXANDRU, preoţi din: Rusia (+1918);

Sfântul Sf. Nou Mc. IUVENALIE (Maslovski), arhiepiscop de Riazan (Ru¬sia, +1937);

Sfântul Sf. Mc. ANASTASIE preotul şi cei împreună cu dânsul din Sicilia: AMPODE, IANUARIE, IUVINIAN; PLACHIDIE, MARŢIAL, FAUST, MARCEL;

Sfântul Cuv. EMILIAN, pustnic în Rennes - Bretania (Franţa);

Sfântul Cuv. IONA Cipriotul, făcător de minuni.Maine, 12 octombrie, facem pomenirea Sfintilor Mucenici Prov, Tarah si Andronic.

Sursa: CrestinOrtodox.ro

Sfântul Sf. Mc. GHERMAN, episcop de Besanşon (cca +390);

Sfânta Cuv. PLACHIDIA (sau PLACIDIA), fecioară din Verona (+460);

Sfântul Ier. GRAT, episcop de Oloron (Franţa, cca +506);

Sfântul Ier. EUPILIE din Utrecht, episcop de Como (Italia, +536);

Sfântul Ier. FIRMIN, episcop de Uzes (+553);

Sfântul Cuv. ANSILIO (Franţa, sec. VII);

Sfântul Cuv. EUFRIDIE, monah la Asti (Italia, sec. VII);

Sfântul Cuv. KENNETH, stareţ în Irlanda (+600);

Sfânta Cuv. ETHELBURGA, egumena Mănăstirii Barking (Anglia, cca. +676);

Sfântul Ier. AGILBERT (sau AGLIBERT), episcop de Paris (cca +685);

Sfânta Cuv. IULIANA, stareţă la Pavilly (Franţa, cca +750);

Sfântul Cuv. GOMAR, pustnic şi ocrotitor al oraşului Lier (+774);

Sfinţii 367 Părinţi de la Sinodul VII ecumenic de la Niceea (787), unde au dat anatemei pe iconoclaşti;

Sfântul Ier. BRUNO, episcop de Cologne (Germania, +965);

Sfântul Cuv. TEOFAN Postitorul de la Pecerska (sec. XII);

Sfântul Ier. FILOTEI Kokinos, patriarhul Constantinopolului (+1379);

Sfântul Cuv. LEONID de la Optina (+1841).

Soborul Sfinţilor Cuv. Părinţi de la Optina:

1. LEONID (+1841),

2. MACARIE(+1860),

3. MOISIE(+1862),

4. ANTONIE (+1865),

5. ILARION(+1873),

6. AMBROZIE (+1891),

7. ANATOLIE (+1894),

8. ISAAC (+1894),

9. IOSIF (+1911),

10. VARSANUFIE (+1913),

11. ANATOLIE cel Tânăr (II) (+1922),

12. NECTARIE (+1928),

13. NIKON (+1931),

14. ISAAC II (Bobrikov) (+1937);

Sfinţii Sf. Noi Mucenici FILARET (Velikanov) şi ALEXANDRU, preoţi din: Rusia (+1918);

Sfântul Sf. Nou Mc. IUVENALIE (Maslovski), arhiepiscop de Riazan (Ru¬sia, +1937);

Sfântul Sf. Mc. ANASTASIE preotul şi cei împreună cu dânsul din Sicilia: AMPODE, IANUARIE, IUVINIAN; PLACHIDIE, MARŢIAL, FAUST, MARCEL;

Sfântul Cuv. EMILIAN, pustnic în Rennes - Bretania (Franţa);

Sfântul Cuv. IONA Cipriotul, făcător de minuni.

Maine, 12 octombrie, facem pomenirea Sfintilor Mucenici Prov, Tarah si Andronic.

Sursa: CrestinOrtodox.ro