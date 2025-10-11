Sfantul Apostol Filip s-a nascut in Cezareea Palestinei. Impreuna cu Sfantul Arhidiacon Stefan s-au numarat intre cei sapte diaconi alesi de catre Sfintii Apostoli. Sfantul Apostol Filip a fost casatorit avand patru fiice. Ca diacon, el a slujit cu ravna saracilor si vaduvelor. In vremea prigoanei asupra crestinilor pornite la Ierusalim, Sfantul Filip s-a stabilit in Samaria, unde a predicat cuvantul lui Hristos. Tot aici, Dumnezeu a lucrat prin Sfantul Apostol Filip numeroase minuni.
Din Faptele Apostolilor aflam ca Sfantul Filip l-a botezat pe Simon Magul. Tot el a fost cel care l-a botezat si pe eunucul Candachiei, Regina Etiopiei. Sfantul Apostol Filip a predicat invatatura lui Hristos si in Azotus unde a adus pe multi la dreapta credinta. Sfantul Filip a fost hirotonit Arhiereu al cetatii Tralles. Tot in aceasta cetate s-a mutat la Domnul.
Tot in aceasta zi facem pomenirea:
- Sfintelor Mucenite Zinaida si Filonila;
- Sfantului Teofan Marturisitorul;
- Sfintilor Patriarhi ai Constantinopolului: Nectarie, Arsachie si Sisinie;
Minunii săvârşită de Icoana Mântuitorului în Virit-Fenicia (sec. VII);
Sfântul Cuv. GHENARDIE din Roma, pustnic în Franţa (sec. IV);
Sfântul Ier. FILOTEI Kokinos, patriarhul Constantinopolului (+1379);
Sfântul Cuv. LEONID de la Optina (+1841).
Soborul Sfinţilor Cuv. Părinţi de la Optina:
1. LEONID (+1841),
2. MACARIE(+1860),
3. MOISIE(+1862),
4. ANTONIE (+1865),
5. ILARION(+1873),
6. AMBROZIE (+1891),
7. ANATOLIE (+1894),
8. ISAAC (+1894),
9. IOSIF (+1911),
10. VARSANUFIE (+1913),
11. ANATOLIE cel Tânăr (II) (+1922),
12. NECTARIE (+1928),
13. NIKON (+1931),
14. ISAAC II (Bobrikov) (+1937);
Sfinţii Sf. Noi Mucenici FILARET (Velikanov) şi ALEXANDRU, preoţi din: Rusia (+1918);
Sfântul Sf. Nou Mc. IUVENALIE (Maslovski), arhiepiscop de Riazan (Ru¬sia, +1937);
Sfântul Sf. Mc. ANASTASIE preotul şi cei împreună cu dânsul din Sicilia: AMPODE, IANUARIE, IUVINIAN; PLACHIDIE, MARŢIAL, FAUST, MARCEL;
Sfântul Cuv. EMILIAN, pustnic în Rennes - Bretania (Franţa);
Sfântul Cuv. IONA Cipriotul, făcător de minuni.Maine, 12 octombrie, facem pomenirea Sfintilor Mucenici Prov, Tarah si Andronic.
Sursa: CrestinOrtodox.ro
