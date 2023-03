Ea a subliniat necesitatea unei acţiuni coordonate în care guvernanţii, autorităţile locale, profesorii, părinţii şi mediul de afaceri trebuie să colaboreze activ în viitor, în cadrul dezbaterilor celei de-a şasea ediţii a "Pactului pentru Tineri", de la Deva. În cadrul evenimentului a fost descris impactul abandonului şcolar, au fost examinate impulsurile acestuia şi au fost evaluate eforturile locale de reducere a intensităţii fenomenului.



Conform unui comunicat al Confederaţiei, autorităţile locale consideră că unul dintre instrumentele care pot susţine eforturile de reducere a abandonului şcolar ar putea fi introducerea obligativităţii asigurării transportului elevilor de către Consiliile Judeţene, idee care ar presupune modificări în proiectul Legii educaţiei. În plus, autorităţile responsabile au avertizat asupra pericolului consumului de droguri de către minori, realitate care impune derularea unor campanii de prevenţie în şcoli.



"'Pactul pentru Tineri' este un proiect dificil, deoarece nu descrie doar intensitatea dramatică a fenomenului abandonului şcolar, ci şi îngrijorarea privind viitorul economic şi social al unor generaţii care vor intra în competiţia globală fără a-şi exploata complet abilităţile profesionale şi capitalul uman. Deşi îngrijorătoare, statisticile nu surprind intensitatea reală a abandonului şcolar, nici din perspectiva acurateţei cifrelor şi nici din aceea a impulsurilor care-l stimulează, însă, confirmă necesitatea unei acţiuni coordonate în care guvernanţii, autorităţile locale, profesorii, părinţii şi mediul de afaceri trebuie să colaboreze activ în viitor", a afirmat Cristina Chiriac.



Ea a subliniat că sute de mii de copii se confruntă cu probleme inimaginabile pentru mulţi dintre noi.



"De la Bucureşti lucrurile par altfel, mult mai luminoase. Când ajungi, însă, în teritoriu, abia atunci descoperi România adevărată. Ştiu şi înţeleg că aşteptările sunt imense, la fel ca şi eforturile pe care echipa proiectului Pactul pentru Tineri le face şi tocmai de aceea apreciez enorm implicarea, dedicarea şi deschiderea celor care au pus umărul în acest proiect. Ce am reuşit în aceste şase luni? Am reuşit să trezim, să zguduim puţin România din temelii. Pe unde am fost, am lăsat amprente. Inclusiv astăzi ne sună inspectori şcolari de la Botoşani, Vaslui etc. să ne întrebe ce se mai poate face. Am reuşit să aducem autorităţile centrale şi locale împreună, să propunem înfiinţarea unui comitet interministerial pentru a găsi soluţii de reducere a abandonului şcolar şi, pe această cale, mulţumesc domnului prim-ministru Nicolae Ionel Ciucă. Nu este suficient, ştiu, dar nu putem repara un fenomen înrădăcinat deja, într-un interval de timp atât de scurt. Este clar că ne trebuie soluţii integrate pentru o problematică atât de complexă, însă există şi soluţii punctuale, ca de ex: scoaterea din sertar a legii consimţământului, pentru a proteja copiii abuzaţi, lege care va ajuta şi la scăderea numărului mamelor minore", a precizat preşedinta CONAF.



Marius Budăi, ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, a afirmat că viitorul copiilor este un subiect de maximă importanţă şi prezenţa sa pe agenda CONAF este esenţială pentru reducerea fenomenului abandonului şcolar. În plus, parteneriatul care implică mediul privat poate oferi tinerilor oportunităţi de pregătire în meserii de care societatea are nevoie, a observat ministrul Muncii.



"Abandonul şcolar este o problemă în cadrul căreia trebuie să ne implicăm, inclusiv din perspectiva venitului minim de incluziune, care vizează cu prioritate persoanele aflate în situaţii vulnerabile. Copiii trebuie îndrumaţi în carieră, avem nevoie de accentuarea învăţământului tehnologic, dar şi a celui dual. Trebuie să arătăm copiilor din România că există şi alte meserii, nu doar cea de IT-ist, care să le asigure dezvoltarea. În parteneriat cu mediul de afaceri, vreau să depăşim paradigma salariului minim. Dacă avem tineri calificaţi, pe care să îi orientăm spre meseriile de care societatea are nevoie, putem creşte veniturile românilor şi să le oferim un viitor la ei în ţară", a menţionat Marius Budăi.



Proiectul "Pactul pentru Tineri" este o iniţiativă a CONAF din acest an, care se integrează perfect în agenda Comisiei Europene, oferă idei pentru recalibrarea legislaţiei şi susţine importanţa măsurilor de prevenţie a abandonului şcolar, a precizat, la rândul său, Natalia Intotero, preşedintele Comisiei pentru învăţământ din Camera Deputaţilor.



Statisticile privind amploarea fenomenului abandonului şcolar sunt îngrijorătoare şi este atât momentul unor reglaje punctuale, cum ar fi asigurarea transportului şcolar prin implicarea Consiliilor Judeţene, cât şi cel al colaborării cu mediul privat, pentru orientarea profesională a tinerilor, a declarat Laurenţiu Nistor, preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara.



La rândul său, Antoneta-Georgina Bolchiş, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, a menţionat că abandonul şcolar are cauze multiple, atât sociale, cât şi psihologice şi pedagogice, iar Ministerul Educaţiei face eforturi pentru a spori atractivitatea şcolii şi a oferi sprijin elevilor aflaţi în situaţii vulnerabile.



"Ministerul Educaţiei oferă o atenţie sporită problematicilor abandonului şi absenteismului şcolar şi acordă prioritate nevoilor educaţionale şi socio-emoţionale ale fiecărui copil din România, inclusiv ale celor cu cerinţe speciale. În spatele fenomenului abandonului şcolar se ascund cauze psihologice, pedagogice, sociale - un copil care manifestă o conduită şcolară deviantă are nevoi care nu sunt satisfăcute de contextul social în care se află. Orice copil are nevoie de un cămin, de securitate, de alimentaţie sănătoasă, de acces la servicii de sănătate şi de suport psihologic specializat. Copiii au nevoie să se simtă acceptaţi necondiţionat, valorizaţi, să ştie că au şansa de a-şi atinge potenţialul de dezvoltare, că toţi sunt suficienţi de buni, indiferent de notă. Copilului anului 2023 îi place să petreacă timp emoţional de calitate în familie, alături de părinţi şi îşi doresc să fie îmbrăţişaţi cât mai des. Atunci când aceste nevoi vor fi satisfăcute, nu vom mai vorbi despre conduita şcolară deviantă. Ministerul Educaţiei vine în sprijinul elevilor prin pachete sociale, prin PNRAS care urmăreşte creşterea atractivităţii şcolare, şi a suplimentat sistemul educaţional cu 1.200 de posturi de consilieri şcolari, pentru ca specialiştii din şcoli să fie disponibili pentru suportul copiilor", a declarat Antoneta Bolchiş.



Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este cea mai puternică confederaţie din România ce reuneşte interesele antreprenorilor în spiritul european al egalităţii de gen şi egalităţii de şanse. CONAF are în componenţa sa două federaţii, zece patronate, cinci asociaţii, 24 sucursale şi peste 3.700 de companii.