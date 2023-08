Așadar, care ar fi avantajele șosetelor purtate în zilele caniculare?



1. REDUCEȚI RISCUL APARIȚIEI CHINUITOARELOR BĂȘICI



Cine nu a simțit durerea chinuitoare a unei bășici zdrobite de curelele sandalelor? Cine nu a simțit cum praful adunat pe bareta din spate de râcâie în carne vie la fiecare pas? Fără îndoială că purtarea șosetelor poate fi frustrantă, însă dacă vă gândiți la situațiile de mai sus, nu mai este chiar așa de neconceput, arată magazinul de fashion Tabio.



Iar dacă nu vreți să deveniți ținta ironiilor "fashoniste", folosiți șosete special concepute pentru a nu fi vizibile.



2. POLUAREA ESTE FOARTE PERICULOASĂ PENTRU LABA PICIORULUI



Protejarea picioarelor de agresiunile externe precum poluarea, razele UV, bacteriile, mușcăturile de insecte și evitarea infecțiilor rănilor este esențială. Nu știm întotdeauna unde punem picioarele sau în ce le punem și ce modalitate mai bună de a face față acestui disconfort decât cu șosetele? O infecție sau o rană se pot produce rapid!



3. ATENȚIE LA MATERIALUL DIN CARE SUNT FĂCUȚI CIORAPII



O ideea preconcepută care se dovedește a fi mai mult falsă este aceea că piciorul nu se încinge atât de mult dacă nu purtăm șosete. De fapt, problema este legată de material: dacă șosetele sunt din plastic și nu permit pielii să respire este adevărat că într-o zi caniculară este ca și cum și-ai pune labele picioarelor la fiert. Dacă însă vorbim de materiale naturale, precum in sau bumbac, atunci șosetele de protejează și asigură un ai bun echilibru termic bumbac. În plus, trecerea rapidă de la caniculă la răcoarea spatiilor cu aerul condiționat ne poate provoca dureri reumatice în absența ciorapilor.



4. ȘOSETELE ABSORB TRANSPIRAȚIA



Pentru a evita formarea unui amestec propice apariției ciupercilor și disconfortului picioarelor, purtarea șosetelor este ideală. Pentru un look discret in dresuri sau mocasini poți alege șosete invizibile cu haine de vara.