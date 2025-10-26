Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic a avertizat că fără livrări suplimentare, rafinăriile nu vor putea funcționa după începutul lunii noiembrie.

Totuși, liderul sârb a declarat că rezervoarele de combustibil sunt pline, iar stocurile actuale ar trebui să asigure necesarul Serbiei până la finalul anului. În prezent, Rusia și Serbia încearcă să găsească o soluție care să permită ridicarea sancțiunilor americane.

Presiune economică fără precedent asupra industriei energetice rusești

Statele Unite au anunțat sancțiuni „majore” împotriva celor două mari companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil, motivând că Moscova nu a arătat un angajament real într-o soluție de pace pentru Ucraina. Potrivit Departamentului Trezoreriei SUA, măsurile sunt menite să „crească presiunea asupra sectorului energetic al Rusiei” și să „deterioreze capacitatea Kremlinului de a genera venituri pentru mașinăria sa militară.

Mesaj dur din partea lui Trump și a Trezoreriei americane

„Acum este momentul să înceteze uciderile și să existe un armistițiu imediat,” a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent. În același comunicat, el a spus: „Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război absurd, Trezoreria sancționează cele mai mari două companii petroliere ale Rusiei care finanțează mașinăria de război a Kremlinului.”

Președintele american Donald Trump a caracterizat decizia drept „o zi foarte mare” pentru lupta împotriva Rusiei. El a adăugat că speră ca sancțiunile să nu dureze mult și că „războiul va fi rezolvat.” În plus, el a refuzat solicitarea Ucrainei pentru rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, spunând că „nu vor fi oferite în acest moment.”

Donald Trump, mesaj clar în legătură cu o eventuală întrevedere cu Vladimir Putin. „Nu îmi voi pierde timpul”

Detalii despre entitățile sancționate

Potrivit Trezoreriei americane, sancțiunile vizează nu doar Rosneft și Lukoil, ci și numeroase filiale ale acestora. Lista include subsidiare implicate în explorare, producție, rafinare și transport de hidrocarburi. Aceste măsuri sunt adoptate în baza unei ordonanțe executive care permite blocarea activelor entităților ruse implicate în sectorul energetic.

Reacția furibundă a Moscovei: Medvedev denunță „act de război”

Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actualmente vicepreședinte al Consiliului de Securitate, a emis un avertisment dur. „Statele Unite sunt dușmanul nostru, iar ‘pacificatorul’ lor vorbăreț este acum pe deplin pe picior de război cu Rusia,” a scris el pe Telegram. „Deciziile luate reprezintă un act de război împotriva Rusiei. Iar acum Trump s-a aliniat complet cu Europa nebună.”

Contexte europene și internaționale

Sancțiunile americane vin într-un moment în care Uniunea Europeană a adoptat un al 19-lea pachet de măsuri punitive împotriva Rusiei, inclusiv restricții asupra importurilor de gaze naturale lichefiate. Moscova, prin vocea purtătorilor de cuvânt ai Ministerului de Externe, a revendicat că aceste sancțiuni nu contribuie la pace și accentuează tensiunile.

Prin aceste sancțiuni, Statele Unite vizează exact resursa cheie care alimentează bugetul de război al Rusiei: veniturile din petrol. Oficialii de la Trezorerie transmit că vor continua să aplice presiune și nu exclud măsuri suplimentare dacă va fi necesar.

Putin a anunțat finalizarea testelor rachetei intercontinentale Burevestnik și a numit forțele nucleare ale Rusiei cele mai bune din lume