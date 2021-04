SUA au precizat că se opun în continuare dorinţei Curţii de a efectua investigaţii pe tema Afganistanului sau a Israelului. Secretarul de stat, Antony Blinken, a subliniat însă, într-un comunicat, că Washingtonul doreşte să abordeze aceste cazuri mai degrabă ”prin dialog cu toţi actorii procesului în legătură cu CPI, decât prin impunerea de sancţiuni.”

Astfel, preşedintele Joe Biden a ”revocat'” decretul prezidenţial din iunie, care permitea pedepsirea judecătorilor ”punând capăt ameninţării” cu sancţiuni economice şi restricţii de viză, a mai transmis responsabilul american.

Today @POTUS removed sanctions previously imposed against @IntlCrimCourt personnel. The U.S. maintains our opposition to the ICC's attempts to exercise jurisdiction over personnel of non-States Parties, such as the United States and Israel. https://t.co/tD4vrAZY1h