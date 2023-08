Poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 5 au făcut, duminică, ample controale la operatorii economici care desfăşoară activitatea de comerţ cu combustibil de tip GPL. Astfel, pe linie comercială, au fost efectuate un număr de 22 controale, la următoarele adrese: Petre Ispirescu, nr. 60 şi nr. 92; Calea Rahovei, nr. 242 şi 300-302; Fabrica de Chibrituri, nr. 5; str. Constantin Istrati; B-dul Pieptănari, nr. 86; str. Toporaşi, nr. 14; str. Zeţari, nr. 33; Calea 13 Septembrie, nr. 293- 297; Şoseaua Alexandriei nr. 147A şi 166; Str. Ion Conea nr. 10; Calea Ferentari; Str. Brăniştari, se arată într-un comunicat de presă transmis, duminică, de Primăria Sectorului 5.

Potrivit sursei citate, în urma controalelor au fost aplicate 9 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 12.200 de lei, pentru neregulile constatate.

Totodată, poliţiştii din cadrul Serviciului Protecţia Mediului şi Ecologie Urbană au aplicat 2 sancţiuni, în valoare totală de 3.000 lei. Pentru aspectele ce nu au putut fi stabilite la faţa locului, reprezentanţii societăţilor au fost invitaţi la sediul Primăriei Sectorului 5 pentru definitivarea controlului.

”Pentru staţia GPL situată pe Strada Fabrica de Chibrituri nr. 5, chiar în vecinătatea Primăriei Sectorului 5, a fost demarată procedura privind dezafectarea”, precizează sursa citată.

La adresa din B-dul Tudor Vladimirescu nr. 50-58 s-a întocmit nota de constatare ca urmare a prezentării tuturor documentelor solicitate.

Primăria Sectorului 5 menţionează că, pentru aspectele ce exced sferei de competenţă, Primăria Sectorului 5, prin Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 5 a făcut adrese către instituţiile abilitate ale statului spre competenta soluţionare.

“Este inadmisibil faptul că anumite instituţii dau avize de funcţionare, fără a cere şi a verifica autorizaţia de construire, fără de care nu poţi obţine niciun alt aviz. Instituţiile care au eliberat avize de funcţionare fără a cere şi verifica autorizaţia de construire sunt în culpa. Trebuie urgent modificată legislaţia, pentru a scăpa de aceste bombe cu ceas situate lângă blocuri, în parcări şi lângă sediile instituţiilor. Încă din 2021 am făcut controale la staţiile GPL de pe raza Sectorului 5 şi am amendat acele staţii care funcţionează ilegal. Am făcut toate demersurile legale şi i-am acţionat în instanţă pe cei care îşi desfăşoară activitatea ilegal, dar aceştia funcţionează în continuare, fără să le pese de viaţa oamenilor, în lipsa unei decizii din partea instanţiei. Eu nu vreau să mai trec iar printr-o tragedie cum a fost cea de la Colectiv”, a declarat primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone.