Salvamontiștii, misiuni contracronometru: un bărbat, găsit mort în Munții Bihor, o femeie salvată la Sinaia

Intervenții contracronometru! Salvamontiștii au intervenit de urgență în Sinaia și în Munții Bihor pentru a salva doi turiști. Din păcate, un bărbat în vârstă de 54 de ani a fost găsit mort după ce a căzut într-o râpă. O altă turistă a fost transportată de urgență la spital după o intervenție de cinci ore. Salvamontiștii trag un semnal de alarmă și îi sfătuiesc pe turiști să nu se aventureze dacă nu au experiență sau nu sunt echipați corespunzător.

Bărbatul de 54 de ani, găsit mort în Sinaia, a fost dat dispărut după ce nu a mai răspuns la telefon. Alarma a fost dată de apropiați, iar autoritățile au început imediat căutările. Trupul neînsuflețit a fost descoperit într-o râpă, într-o zonă greu accesibilă din apropierea stațiunii. Polițiștii au fost cei care au localizat victima, iar echipele Salvamont au intervenit ulterior pentru a-l recupera.

O altă intervenție de amploare a avut loc în Munții Bihor, în canionul de la Cetățile Rădesei, o zonă renumită pentru traseele periculoase. O turistă s-a accidentat grav în timp ce parcurgea traseul. Salvatorii au intervenit de urgență, iar evacuarea victimei a durat peste cinci ore.

Salvatorii au reușit să o transporte pe turistă până în Poiana Vărășoaia, de unde a fost preluată de echipajul SMURD și dusă la Spitalul Județean de Urgență din Oradea. 