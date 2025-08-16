Bărbatul de 54 de ani, găsit mort în Sinaia, a fost dat dispărut după ce nu a mai răspuns la telefon. Alarma a fost dată de apropiați, iar autoritățile au început imediat căutările. Trupul neînsuflețit a fost descoperit într-o râpă, într-o zonă greu accesibilă din apropierea stațiunii. Polițiștii au fost cei care au localizat victima, iar echipele Salvamont au intervenit ulterior pentru a-l recupera.

O altă intervenție de amploare a avut loc în Munții Bihor, în canionul de la Cetățile Rădesei, o zonă renumită pentru traseele periculoase. O turistă s-a accidentat grav în timp ce parcurgea traseul. Salvatorii au intervenit de urgență, iar evacuarea victimei a durat peste cinci ore.

Salvatorii au reușit să o transporte pe turistă până în Poiana Vărășoaia, de unde a fost preluată de echipajul SMURD și dusă la Spitalul Județean de Urgență din Oradea.