Sfantul Ierarh Grigorie Dascalul, Mitropolitul Tarii Romanesti, este sarbatorit pe 22 iunie. S-a nascut in Bucuresti, in anul 1765. Ajunge la Colegiului "Sfantul Sava", unde studiaza limbile clasice: latina si greaca, precum si teologie, gramatica si alte stiinte. Se spune ca era cel mai bun dintre cei 75 de elevi prezenti in acel moment la "Sfantul Sava". A intrat in monahism la Manastirea Neamt si a fost ucenicul Sfantului Paisie Velicicovski.