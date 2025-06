Reprezentantul CJ și noul director al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, Gelu Dănuț Dincă, numit la începutul acestui an, au precizat că și în acest sezon de vară reprezentațiile vor fi susținute de singurul delfin rămas la delfinariul constănțean, precum și de delfini contractați din Ucraina, refugiați de la Harkov împreună cu antrenorii ucraineni. Potrivit directorului Dincă, contractul pentru acest sezon cu firma ucraineană care a adus cei patru delfini se ridică la 1,9 milioane de lei, sumă care este mai mică față de cea plătită anul trecut.



\"Nu facem decât să aducem lucrurile într-o normalitate. Consider că nu am făcut ceva extraordinar, dar să știți că a fost mult de muncă pentru că o perioadă lungă au fost lăsate în paragină. Veți primi să vedeți cum arătau bazinele, cum arăta interiorul și cum arăta exteriorul Complexului. În toată această perioadă nu s-a făcut decât să cărăm gunoaie, să tundem iarbă, să toaletăm copaci în exterior, să turnăm trotuare acolo unde a fost nevoie, iar în interior să renovăm toate bazinele existente și casa de pompe\", a afirmat președintele CJ Constanța, Florin Mitroi.



Acesta a arătat că după ce în anii trecuți au fost pierduți doi delfini care au murit, au fost demarate căutări pentru cumpărarea a trei delfini proprii ai Delfinariului, însă prețurile sunt destul de mari, putând ajunge și la 400.000 de euro pentru un singur astfel de mamifer.



Sâmbătă, adulții și copiii au avut acces liber pentru vizitarea întregului Complex Muzeal. De duminică, 15 iunie, când vor începe și reprezentațiile la Delfinariu, biletele, care includ și accesul în microrezervație și la păsările exotice, costă 66 de lei pentru adulți, iar pentru elevi și studenți tariful este de 16 lei, copii sub 7 ani având gratuitate.