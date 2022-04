Rusia a cerut din nou marți ca întreaga armată ucraineană să „depună armele” și ca apărătorii rămași la Mariupol să înceteze „rezistența lor fără sens”.

„Nu provocați destinul, nu vă forțați norocul, luați singura decizie corectă – încetați operațiunile militare și depuneți armele”, a transmis Ministerul rus al Apărării într-un apel către forțele ucrainene.

„Ne adresăm tuturor soldaților armatei ucrainene și mercenarilor străini: vă așteaptă o soartă deloc de invidiat din cauza cinismului autorităților de la Kiev”, a mai anunțat ministerul rus al Apărării.

Serghei Șoigu a declarat că „forțele armate ruse vor introduce noi modalități de luptă pentru a se adapta mai bine la condițiile moderne de confruntare militară”, potrivit Nexta.

