Rugăciunea care te apără de rele
„Sfinte Apostole Filip, tu care ai adus lumina credinței în sufletele oamenilor, roagă-te lui Dumnezeu pentru mine. Apără-mă de rele, ferește-mă de pericole și întărește-mi credința în fiecare clipă. Amin”.
Această rugăciune poate fi rostită în timpul dimineții sau seara, într-un loc liniștit, cu o lumânare aprinsă sau la icoana Sfântului Apostol Filip.
Semnificația spirituală a zilei
Ziua de 14 noiembrie are o importanță specială pentru cei care simt nevoia de ghidare spirituală și protecție divină. Sfântul Filip este considerat un intermediar între om și Dumnezeu, ajutându-i pe credincioși să depășească greutățile vieții și să-și păstreze liniștea sufletească.
Rugăciunile rostite în această zi au următoarele beneficii:
- Protecție împotriva relelor și energiilor negative;
- Sprijin în momentele de cumpănă;
- Întărirea credinței și a răbdării;
- Liniște sufletească și echilibru interior.
Sărbătoarea zilei -14 noiembrie, începutul Postului Nașterii Domnului și doi mari sfinți, pomeniți de creștinătate