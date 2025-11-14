Rugăciunea care te apără de rele

„Sfinte Apostole Filip, tu care ai adus lumina credinței în sufletele oamenilor, roagă-te lui Dumnezeu pentru mine. Apără-mă de rele, ferește-mă de pericole și întărește-mi credința în fiecare clipă. Amin”.

Această rugăciune poate fi rostită în timpul dimineții sau seara, într-un loc liniștit, cu o lumânare aprinsă sau la icoana Sfântului Apostol Filip.

Semnificația spirituală a zilei

Ziua de 14 noiembrie are o importanță specială pentru cei care simt nevoia de ghidare spirituală și protecție divină. Sfântul Filip este considerat un intermediar între om și Dumnezeu, ajutându-i pe credincioși să depășească greutățile vieții și să-și păstreze liniștea sufletească.

Rugăciunile rostite în această zi au următoarele beneficii: