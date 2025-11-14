Rugăciunea care rostită în această zi te apără de rele. Este adresată Sfântului Apostol Filip, sărbătorit pe 14 noiembrie

Credincioșii recomandă ca, în ziua de 14 noiembrie, să rostești rugăciunea către Sfântul Apostol Filip pentru a cere protecție împotriva necazurilor și a energiilor negative. Iată o rugăciune scurtă, dar încărcată de putere:

Rugăciunea care te apără de rele

Sfinte Apostole Filip, tu care ai adus lumina credinței în sufletele oamenilor, roagă-te lui Dumnezeu pentru mine. Apără-mă de rele, ferește-mă de pericole și întărește-mi credința în fiecare clipă. Amin”.

Această rugăciune poate fi rostită în timpul dimineții sau seara, într-un loc liniștit, cu o lumânare aprinsă sau la icoana Sfântului Apostol Filip.

Semnificația spirituală a zilei

Ziua de 14 noiembrie are o importanță specială pentru cei care simt nevoia de ghidare spirituală și protecție divină. Sfântul Filip este considerat un intermediar între om și Dumnezeu, ajutându-i pe credincioși să depășească greutățile vieții și să-și păstreze liniștea sufletească.

Rugăciunile rostite în această zi au următoarele beneficii:

  • Protecție împotriva relelor și energiilor negative;
  • Sprijin în momentele de cumpănă;
  • Întărirea credinței și a răbdării;
  • Liniște sufletească și echilibru interior.

Sărbătoarea zilei -14 noiembrie, începutul Postului Nașterii Domnului și doi mari sfinți, pomeniți de creștinătate

 