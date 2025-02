”Bineînțeles că voi sta de vorbă cu reprezentanții structurilor sindicale (la protestul Federației Silva de miercuri, 12 februarie, n.r.), cu reprezentanții angajaților ori de câte ori mi se solicită acest lucru. Protestul este până la urmă o formă democratică de a te face auzit. Nu știu în legătură cu aceștia, însă eu abia aștept să mă întâlnesc mâine cu ei să discutăm despre sporurile nerușinate, să discutăm despre angajații care pleacă cu 100.000 de euro în buzunar la pensie, să discutăm poate despre sporurile de confidențialitate, sporurile de fidelitate.

Nici măcar nu am înțeles ce reprezintă aceste sporuri, dar sunt angajați în Romsilva, mai ales că acele cabane ascunse adânc în pădurile României, care beneficiază de astfel de sporuri de confidențialitate. Îmi doresc foarte mult să discutăm despre ceea ce se va întâmpla cu Regia Națională a Pădurilor pe termen lung, pentru că eu cred că sarcina mea ca ministru și sarcina oricărui ministru este aceea de a asigura viabilitatea pe termen lung a acestor companii. În condițiile în care de la an la an situația economică se înrăutățește, nu trebuie să ai studii economice pentru a realiza că e doar o chestiune de timp până când există un risc de colaps din punct de vedere economic, din punct de vedere contabil al Regiei”, a declarat Mircea Fechet.

Ministrul Mediului a subliniat că în 2024, valoarea sporului de pensionare acordat în cadrul Romsilva a reprezentat aproape 10% din cheltuielile Regiei cu salariile.

”Pentru prima dată, de foarte mulți ani, au fost întârzieri în legătură cu plata salariilor, iar ceea ce îmi propun este ca, împreună cu reprezentanții angajaților, împreună cu cei care au dovedit până acum în Regie că știu să facă management performant și în legătură cu toți oamenii care iubesc pădurea și domeniul silviculturii, cred că putem să luăm acele decizii poate dureroase pentru unii, însă corecte pe termen lung. N-am nicio emoție cu protestul de mâine. Chiar îi aștept pe colegii mei pădurari să am o discuție foarte onestă cu dânșii.

Doar sporul acela de pensionare în ultimul an contabil, adică în 2024, a însumat 173 de milioane de lei, dacă citez bine din memorie. Înseamnă aproape 10% din cheltuielile Regiei cu salariile. RNP-ul cheltui anual aproape 1,8 milioane de lei cu salariile. Va trebui să discutăm acum în legătură cu aceste sporuri, cu atât mai mult cu cât în noul Cod silvic avem un alt spor, de 25% care se aplică la salariul de bază și care ar trebui să să fie aplicat de îndată”, a mai spus oficialul.

De asemena, ministrul Fechet a menționat că anul acesta bugetul de salarizare al RNP - Romsilva nu poate fi mărit cu 25%, deoarece este necesară și renunțarea la alte sporuri acordate până în prezent.

”Trebuie să discut cu cu colegii mei, pentru că în niciun caz nu ne putem propune să mărim bugetul de salarizare din cadrul RNP de la 1,8 miliarde, aproximativ cu încă 25% pentru că nu avem pur și simplu de unde să plătim acei bani. Să vedem la ce alte sporuri renunțăm, pentru că eu nu cred că soluția este să dăm pădurarii afară, așa cum mi-au propus săptămâna trecută colegii mei de la Regie, în cadrul unui plan de reorganizare pe care l-am respins vehement”, a conchis Mircea Fechet.