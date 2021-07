Realitatea PLUS

Curtea Internațională de Arbitraj de la Paris a dat câștig de cauză unor constructori italieni în mai 2020, iar o lună mai târziu, CNAIR a plătit întreaga sumă: 90 de milioane de euro. Este firma care a câștigat contracte pentru construirea mai multor loturi pe Centura Capitalei și Autostrada Lugoj – Deva.

,,Timp de 3 ani și jumătate, nimeni nu s-a interesat de cei 90 de milioane de lei pe care ii solicita CNAIR-ul si pentru care era indreptatit’’, a precizat Alin Goga, fost director CNAIR.

Fostul șef CNAIR spune că mulți dintre angajații din companie care se ocupă de astfel de dosare nici măcar nu prea știu engleza și cu atât mai puțin dreptul internațional pentru astfel de spețe. De aceea interesele României la Curțile Internaționale nu sunt apărate corect.

,,Sunt zeci de revendicări din partea constructorilor. Multe dintre ele rămân fără răspunsuri, din cauza unei lipse de cooperare, de către juriști care nu au experiență. Pur și simplu, nu înțeleg limba engleză la nivel elementar. Vă dau un singur exemplu: aceluiași constructor pe centura Sud Timișoara îi plătim 6 milioane de lei, pentru că, timp de 500 de zile, CNAIR, în calitate de beneficiar/administrator al drumului, nu a fost în stare să dea un aviz’’, a mai explicat Alin Goga.

Fostul șef CNAIR lansează acuzații grave la cei care conduc Ministerul Transporturilor.

,,Nu am nimic cu domnul Drulă. A fost consilier de stat pe problem de infrastructură. Deci dânsul știe foarte bine CNAIR, dar dânsul, de 9 luni de zile, ține la piept oamenii pe care înainte îi numea mafioți și hoți și incompentenți. Deci cum să am încredere în domnul Drulă, care folosește aceiasi oameni incompetenți ca să obțină aceleași rezultate?! Normal ca eu sunt nebun și sunt rău că dezvălui aceste lucruri, pe care toata lumea vrea să le pună sub preș, să fie liniștită’’, a mai adăugat fostul director CNAIR.

În total, statul român a plătit despăgubiri de 220 de milioane de euro constructorilor de drumuri. Alte 400 de milioane de euro ar mai putea fi plătite curând prin același sistem.