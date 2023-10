Datele ne arata faptul ca, in ultimele luni, romanii au preferat sa faca refinantare la banca pentru a obtine o dobanda fixa si in acest fel pentru a putea plati rate mai mici. In ultimii doi ani, indicii in functie de care se calculeaza ratele au atins niveluri record si, de asemenea, dobanzile au crescut foarte mult.

Sunt foarte multi oameni care au ales aceasta varianta, sunt si oameni care aleg in continuare sa treaca de la ROBOR la IRCC, pentru ca pentru o perioada de cateva luni economisesc bani, insa specialistii spun ca in continuare dobanzile vor ramane ridicate si pe parcursul anului viitor.

Refinanțarea, soluția găsită de românii cu rate la bănci pentru a-i scoate din încurcătură

Refinanțarea reprezintă procedeul prin care se înlocuiește un împrumut vechi cu unul nou. De obicei, cei care optează pentru refinanțare au ca scop scăderea plăților lunare sau a ratelor dobânzilor, sau obținerea de sume suplimentare de bani.

Indiferent de obiectivul pe care îl are o persoană, procesul de refinanțare funcționează la fel ca și în cazul primei cereri de creditare: trebuie să se dedice timp pentru cercetarea opțiunilor de împrumut, colectarea documentelor financiare necesare și trimiterea cererii de refinanțare.

Procesul de refinanțare și modul în care funcționează

Primul pas este colectarea de informații despre creditori și găsirea unei opțiuni de împrumut care să ofere condiții mai bune decât cele existente. După ce ați identificat creditorul potrivit pentru circumstanțele dumneavoastră, aplicați pentru noul împrumut. Datoria existentă va fi achitată integral atunci când noul împrumut de refinanțare este aprobat. De aici înainte, veți efectua plăți pentru noul împrumut până când acesta este achitat sau până când decideți să îl refinanțați din nou.

Beneficiile refinanțării

Refinanțarea prezintă mai multe beneficii potențiale: aceasta vă poate reduce plățile lunare dacă optați pentru un împrumut ipotecar cu o rată a dobânzii mai mică decât cea existentă. Această reducere poate avea loc datorită calificării pentru o rată mai mică, determinată de condițiile pieței sau de îmbunătățirea scorului de credit. Acești factori pot să nu fi fost disponibili în momentul acordării primului împrumut. Ratele mai mici la dobânzi aduc de obicei economii semnificative pe durata împrumutului, în special în cazul împrumuturilor mari sau pe termen lung.

