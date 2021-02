Gabriel Horț, unul dintre românii blocați în Mexic: „ Am fost eliberați de autoritățile mexicane. Am ales să rămânem în Mexic, am revenit la hotel. Ceea ce-mi doresc este sunt un duș și să dorm într-un pat.A fost o experiență îngrozitoare, umilitoare, dar important este că am trecut peste.”

Conform unui comunicat de la Ministerul Afacerilor Externe, tuturor cetățenilor români blocați în aeroport li s-a permis accesul pe teritoriul Statelor Unite Mexicane, cu excepția a cinci cetățeni români, pentru care a fost dispusă măsura nepermiterii intrării, din cauza existenței unei alerte de securitate individuale, aceștia urmând a se întoarce în țară în cursul acestei zile.