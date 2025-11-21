Cum vor funcționa noile aparate

Dispozitivele introduse în magazinele participante sunt similare celor deja folosite pentru plastic, aluminiu și sticlă. „Cu puține modificări de soft putem să adăugăm ambalaje care acum nu sunt colectate de aceste RVM-uri, dar care nu necesită neapărat să fie modificat echipamentul. Eu cred că acest proiect poate să stea la bază anul viitor, să vedem o trecere și pentru aceste ambalaje”, a explicat Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Rezultatele actuale ale SGR

În prezent, Sistemul de Garanție Returnare raportează cifre record: rata de returnare pentru ambalajele din plastic, metal și aluminiu a ajuns la 84% la finalul anului. Pilotul pentru cutiile de lapte și suc ar putea crește și mai mult eficiența colectării și reciclării.

Ce urmează

Dacă proiectul pilot va avea succes, cutiile de lapte și suc ar putea fi introduse oficial în SGR la nivel național. Extinderea ar marca o nouă etapă în strategia României de reducere a deșeurilor și de creștere a reciclării prin implicarea directă a consumatorilor.

