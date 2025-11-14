Directorii executivi ai Fondului Monetar Internațional (FMI) au apreciat pachetul amplu de reforme fiscale adoptat recent pentru perioada 2025-2026, considerându-l un pas important în abordarea deficitelor gemene în creștere. Pe fondul necesității unei consolidări fiscale ample și a riscurilor înclinate în sens negativ, directorii au solicitat un mix adecvat de politici și reforme structurale ambițioase pentru a sprijini creșterea, a restabili sustenabilitatea fiscală și a proteja stabilitatea financiară.

Oficialii FMI au insistat asupra importanței executării complete a consolidării fiscale planificate în perioada 2025-2026, urmată de ajustări suplimentare pe termen mediu. Scopul acestora este de a consolida încrederea pieței și de a asigura sustenabilitatea fiscală.

Contextul acestor solicitări îl reprezintă consultările în baza Articolului IV, un exercițiu de supraveghere obligatoriu pentru toate statele membre FMI. O misiune condusă de Joong Shik Kang a analizat în septembrie la București recentele evoluții ale economiei românești. Echipa Fondului a avut întâlniri cu oficiali ai Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a României și alte agenții guvernamentale, precum și cu reprezentanți ai sectorului privat și ai organizațiilor neguvernamentale.

Deși România nu are în derulare un acord de finanțare cu FMI, instituția financiară evaluează anual evoluția economică prin intermediul acestor consultări, având ca scop examinarea situației financiare naționale și formularea de recomandări generale. O altă misiune FMI, condusă tot de Joong Shik Kang, a mai avut loc la București în perioada 3 - 7 februarie 2025.

În ceea ce privește perspectivele economice, FMI previzionează o creștere a economiei României de 1% în 2025 și de 1,4% în 2026. Aceste estimări sunt în scădere comparativ cu cele din primăvară, care indicau o creștere de 1,6% și, respectiv, 2,8%.