Intenția este exprimată în noua Strategie Energetică 2025-2035 cu perspectiva 2050, publicată pe site-ul Ministerului Energiei de la București, care reconfigurează rolul României ca principal garant regional de securitate energetică.

Potrivit documentului, securitatea energetică a României este „indisolubil legată” de cea a Republicii Moldova, iar sistemul energetic românesc trebuie să fie pregătit să furnizeze, în orice circumstanțe, întreaga cantitate de energie necesară localităților din stânga Prutului.

Guvernul României își propune nu doar interconectarea deplină a infrastructurii cu Republica Moldova, ci și integrarea pieței energetice din stânga Prutului în piața națională și europeană. Strategia prevede investiții în capacități noi de producție, în extinderea rețelelor de transport și în modernizarea infrastructurii critice, tocmai pentru a susține rolul României de furnizor regional de stabilitate.

Motivele centrale pentru această schimbare de paradigmă vin în contextul geopolitic generat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, vulnerabilitățile istorice ale Republicii Moldova și necesitatea reducerii dependenței de importurile estice, potrivit autorităților de peste Prut.

În viziunea Bucureștiului, consolidarea legăturilor energetice cu Republica Moldova devine un obiectiv strategic major, iar România își asumă poziția de principal garant al securității energetice din întreg spațiul estic al Uniunii Europene.