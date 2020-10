Rizea, dezvăluiri despre combinațiile Ponta-Becali! Combinațiile lui Coldea în cel mai bogat sector: Cum a pierdut Clotilde Armand în 2016

PNG – al lui Becali – Ponta i-a cerut 1 milion de euro pentru preluarea partidului





Rizea: Pai amintiti-va... hai s-o luam asa cu perioada 2005-2006 cand au inceput sa lucreze la aceste lucruri, sistemul infiintand ulterior in 2010 – UNPR si eu povestesc foarte clar, relatez ca in februarie 2010 Victor Ponta n-ar fi ajuns presedinte PSD imediat la o luna de zile el ar fi preluat alaturi de nasul sau Gabriel Oprea, UNPR bineinteles. Dar ce nu stiti, dar poate Anca tu stii. Relatare pe care v-o poate face Nicu Bălicioiu in 2010 dupa alegerile pierdute 2009-2010 cu presedintia pierduta de Geoana, au avut loc niste intalniri intre Ponta si Becali. Lumea nu stie.

Dar partidul Noua Generatie sau chiar inainte, eu am precizez o sa ma uit exact pentru ca am in computer zilele exacte, locatiile, unde s-au intalnit cei doi si au mai fost cativa pe langa ei, Becali voia sa dea acel partid Noua Generatie PNG si a fost sa-i dea... isi dorea ca Ponta sa preaia... practic investea in Ponta, vazuse un potential in el si de crestere a partidului sau... si atunci pot sa va spun ca negocierile au esuat dintr-un singur motiv. Si eram martor. Ponta si a dorit o cifra cu 6 zerouri, iar Becali i-a oferit o cifra cu 5 zerouri.



Anca: Nuu nu nuu... lamureste-ne foarte clar, adica.. a cerut bani Ponta?

Rizea: Da, Ponta a cerut 1 milion de euro sa preia PNG-ul, pentru el ca sa accepte preluarea partidului. Da! (ai probe in acest sens? Muzgoci: pai il intrebam si pe Becali) pai am fost prezent acolo... au fost prezenti cativa pe care-i pot nominaliza.

Anca: Mai spune-ne niste nume sa putem sa-i preluam si sa-i contactam sa ne confirme acest lucru, unul din 3, Nicu Bănicioiu si sa punem presiune pe el sa ne spuna aceste lucruri. (pai Bănicioiu e in continuare langa Ponta...) toti sunt langa Ponta...(nu prea mai sunt.. au inceput sa plece usor usor)

Rizea: Nu nu nu. Stati asa... Ioana Petrescu era mica atunci am vazut o... cred ca stie..

Anca: Dar Gelu Diaconu?

Rizea: Eeh nu... Gelu Diaconu a fost mereu un PNL-ist pur sange... acum in ultima perioadă s-a dus la Ponta. El e om serios..



Batalia acerbă pentru PS1, al 2-lea buget din țară după PMB



În 2016, Coldea n-a vrut o pe Clotilde. Tudorache ii da dreptate lui Rizea cand zice ca are 3 dosare DNA.

Muzgoci: Ati mentionat de Semenescu si mai am o curiozitate pentru ca in ultimul interviu Negulescu. El spune ca la acea intalnire de la Ambasada Franceza la care a fost chemat dl Coldea sa-i spuna ca trebuie salvat dl Semenescu cu orice pret s-a vorbit de un mare politician in plina ascensiune in momentul de fata. – Clotilde Armand – primar al Sectorului 1, ce cauta numeele asta acolo? Va rog sa-mi confirmati si asta...

Rizea: Nu pot sa ma pronunt apropo de Clotilde Armand pentru ca eu stiu doar atat... nu intamplator ea a candidat si data trecuta si am recunoscut in primul volum ca, de fapt, castigase... pentru ca asta e... din pacate pentru Tudorache, ea a castigat aduceti-va aminte... veti vedea ca la toate sectoarele rezultatul s-a dat seara la ora 10.... singurul sector in 2016 unde primarul a fost nominalizat la ora 16, a fost primarul S1, la 7 dimineata, stiu cine au avut discutiile Dragnea-Coldea. Au batut palma se pare ca Coldea fiind implicat, se pare ca intr-adevar, influenta. Si cu Semenescu si cu declarațiile lui Negulescu acum intelegem de ce a fost influenta facuta acolo... sau nu stiu.. poate ca atunci n-avea influenta Clotilde Armand, dar e ceva acolo... contractele de la Secotrul 1 sunt o miza mare Anca...



Ti-am dezvăluit firma Straco si de Vlad Moisescu, PS1 are un buget de milioane, e al 2-lea din tara dupa PMB atentie foarte mare... pentru ca nimeni n-a spus asta... PS1 e o miza foarte mare, atunci Clotilde Armand a pierdut, poate interesele pecuniare pe care le aveau Dragnea-Coldea si baietii din jur, pentru ca Tudorache era foarte ascultator, si o sa va devoalez o discutie pe care am avut o cu un moderator TV, un baiat din breasla dvs, un prieten.... nu cred ca are sens sa-i dau numele.... l-as intreba inainte...

Care discutat cu Tudorache acum in campania electorala.... acum 2-3 saptamani si au avut o discutie vizavi de dezvalurile mele... cand am spus ca Dan Tudoraache are 3 dosare DNA si e protejat, si Tudorache a spus acolo discutia avuta cu Dragnea la Sinaia, la hotel Mara, in ziua, ora tot... si Tudorache a confirmat prietenului nostru comun: „da, e advărat ce zice Cristi”.

Cred ca atunci Dragnea incerca sa-i faca lui ce mi-a facut si mie.

Anca: Dar despre Predoiu nu poti sa ne spui nimic?

Rizea: E un domn foarte abil in SIE, a fost mereu pe poziția no.2, stiu foarte multe despre Predoiu. L- am cunoscut doar tangential am dat mana cu el... stiti ca ei erau invitati in PR la o investitura a Guvernului. Erau... nu stiu... a fost chiar cand a venit regele Mihai.

Muzgoci: pot sa fiu rautacios? Il recomanda pozitia de nr.2, ca si Ponta a fost tot nr.2...

Rizea: Da da da ca asta am spus el a fost un copilot si in politica. Nu si-a asumat niciodata.. si daca vorbim de nr.2, o sa vobim de foarte multe... inclusiv cand s-a urcat in avion sa se vada cu Obama la funerariile lui Nelson Mandela si i-a lasat pe Zgonea, Hrebenciuc si pe Iordache sa bage legea amnistiei si grataierii in PR ca el sa zica ca n-a fost prezent. Si Zgonea s-a dus repede la ambasadorul american si a zis „ uite ce vor sa faca astia”.



Anca: Eu am prezentat aici la Realitatea PLUS mail-urile cum Ghita adminstra asta cand se afla la Johannesburg erau mai degraba preocupati de poza publica facuta cu Obama dus de mana de Tony Blair si ii asigura pe cei din echipa de faptul ca s-a asigurat el si ca nu e asa cum fac legile justitiei.

Rizea: Dar eu eram acolo in Parlament cand mi-a zis. Le-am zis in biroul din Camera deputatilor lui Zgonea si alora... voi faceti-o, eu n-am stiut nimic ...asta e Ponta...niciodata nu te poti baza pe el. Si povestesc un episod din septembrie din 2001 dadada... am fost cu el intr-o deplasare externa... poveste frumoasa, pigmentata cu placerile vietii... trecatoare... o sa aflati.

Să-l vedeti pe Ponta, iertati-ma acuma... nici la curve nu te poti baza pe Ponta, d-apai in politica...



Muzgoci: Intram deja, Anca, in niste povesti care na... trebuie rumegate.. eu zic ca am putea sa punem cap la cap pana in acest moment si sa-l mai isodim pe Rizea sa ne mai zica niste lucruri pentru ca deja devine foarte important. Mai ai ceva?

Anca: Eu as zice, Cristi, sa ne oprim si sa continuam maine..



Anca: eu as vrea sa duc acum discutia pentru ca mi-ai spus ca toti angajatii sunt fosti SRI, eu vorbesc de la cel care-i duce servieta din piele de crocodil de la cel care-i conduce mercedesul s Klasse AMG brabuss de la cel care... vbesc de cercul intim ... protectia si paza a sa fi a familiei. Inclusiv femei ca agenti de paza profesionisti.

Anca: cum se face ca oamenii care au lucrat in SS SIE sau SRI se regasesc acum langa oameni potenti – afaceri – politica. Si aici vreau sa aduc discutia la Silviu Predoiu al lui Ponta, consilier. Muzgoci: cand nu mai lucrezi in SRI oficial, lucrezi pentru SP tot oficial... cu carte de munca ma gândesc.



Rizea: Oameni din SP care nu mai lucreaza acolo... imediat sunt preluati. Fie ca-s preluati de Niro, Dumitru Nicolae. Grupu Dragonu Rosu uitati-va in organigrama de varf. Directori tot tot. Ofiteri. Politie sau SRI, 2. Sorin Ovidiu Vantu avea fosti ofiteri SRI si o spune chiar el cu mandrie.





SP implicat si in PMP - Club ONE



Anca: Hai sa revenim la intrbarea mea, ce alte partide au fost cu Servicii si ce alte personaje in afara de UNPR. Sau altele, partidul lui Basescu?



Rizea: Eee.... partidul lui Basescu, Dumnezeule... acolo e... pieptul lor...Tomac ce credeti ca e? Eu am spus de Tomac de pe vremea aia cand era la deputatul romanilor de Pretutindeni, eu am descoperit aici in Moldova multe matraplazlacuri facute. (Anca: existau si in fostul PDL? ) da, da da va amintesc ca eu am facut colegiul superior de informatii la Academia Natională de Informatii a SRI, la Baneasa acolo, pe Centura, unde e pe centura ocolitoare a Bucurestiului, nu pe centura politicii.

Am fost coleg acolo chiar cu Iulian Branza, un apropiat al familiei Udrea-Cocoș, multe lucruri, ne-am imprietenit, am aflat multe, si inclusiv cu actualul procuror adjunct al Romaniei, spuneti-mi, cel care a fost si inainte de dna Scutea.... poate ma ajuti Anca...(nu stiu cum il cheama)



De la DNA? Nuuu de la Parchetul general.



Rizea: Da da da, Bogdan Licu, a fost coleg cu noi ca si cu dna Hăineala, colega atunci in acel grup de cursanti care am absolivt atunci colegiul, eu chiar am scris o carte apropo de SRI o sa v-o si arat, mai am cateva exemplare pe acasa, impreuna cu renumitul profesor de la academia SRI – Cristian Troncotă.



Îi multumesc pentru suportul sau ca si cadru univeritar. Si intr-adevăr au fost multe persoane acolo pe care le vedeti azi in functii... (Anca: deci ideea e ca SP a patruns in toate partidele pentru a controla jocul cat mai bine) bineinteles... si in PNL.... aveti un baiat care s-a obisnuit sa stea la Bruxelles care s-a obisnuit sa stea pe banii ... are o influenta mare in SRI, el e un om folosit, e vorba de Cristian Bușoi, va pot spune foarte clar, iar pentru ca v-am relatat un episod foarte important apropo de Tony Blair cu firma Straco, am uitat sa va spun de ce am renuntat cand ne-au rascumparat cele 20% procente pe clubul ONE cine a finalizat investitia si cine a intrat asociat cu 40% totalizand la mine si la Banicioiu. Domnul Ovidiu Semenescu – cred ca ati auzit de el... un baiat al serviciilor secrete din Franta, are cetatenie franceza, era implicat cu Vlad Moisescu si cu Berevoianu in acele contracte frauduloase de la Apa Nova de unde au furat multi bani impreuna... ridicat de DNA la un moment dat, iar ulterior, dl Portocala vorba de Semenescu si de faptul ca s-a pus presiune pe dansul la Ploiesti sa fie eliberat Semenescu pentru ca apartine de fapt, e un reprezentant al Serviciilor Secrete Franceze in Romania...



Anca: Iata ca se leaga ceea ce spune cu ceea ce v-a dezvaluit voua Negulescu. Muzgoci: interesant e faptul ca Coldea a fost cel chemat la Ambasada Frantei, cunoasteti si dvs...? sunteti a2-a sursa acum.

Rizea: Eu va mai spun ceva, si am precizat in vol.2, intalnirile avute cu Ovidiu Semenescu si Cristian Bușoiu au fost prezenti la botezul fiului meu, puteti vedea caseta. O voi face publică. Caseta video cu fotografiile si va aparea si chiar cred ca o s-o dau la TV la voi pentru ca am incredere (va multumim, asteptam)

Anca: Asteptam cu foarte mare interes.

Rizea: Iar Ovidiu Semenescu si Cristian Bușoiu isi petrec frecvent vacantele de iarna. Eu am stat cu ei acolo, si cu cativa cetateni fracnezi, locatiile unde se cazeaza, unde mananca si unde se distreaza in renumita statiune de ski Courchevel din Alpii francezi.

Pot sa va spun ca si Busoi si Semenescu cheltuie foarte multi bani acolo, o seara fara 7k euro nu poti sa .... nu poti sa nu lasi o suma de genul asta.. (e putin in comparatie cu ne spuneati mai devreme)

Rizea: Totusi, la nivelul unui politician roman in diverse studiouri tv, Busoi, plangand de mila oamenilor se da de ceasul mortii vai ce greu e cu pensii, cu bugetu ... el se duce si si rupe buricele pe mese la Saint Tropez unde am precizat si în primul vol. Ma ruga sa-i iau masă, sa vobesc cu patronul restaurantului sa-i dea o masa pentru ca el n-avea relatiile necesare unde sa-si aruce banii si sa danseze pe mese... da, da... pare el intelectual asa... ziceti ca e un soarece de biblioteca, dar nu stiti ce zace in el. Sa-l vedeti la Courchevel, proprietarii sunt niste prieteni de familie d-ai mei din Corsica.