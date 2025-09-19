Potrivit lui Rizea, Anastasiu ar fi beneficiat de „favoruri financiare și avantaje personale” din partea dezvoltatorilor de la Avalon Estate.

"În această seară am să vă dovedesc faptul că Dragoș Atanasiu este un om corupt. Vizitând un prieten, am aflat că în acel ansamblu rezidențial se formează un adevărat „stat în stat”. Mai mulți locatari s-au plâns că sunt sancționați pentru diverse motive minore, cum ar fi încălcarea liniștii publice, și că ar trebui să se asocieze, deoarece consideră că situația nu este normală.

L-au văzut pe domnul Dragoș Anastasiu în cartier și au apelat la domnia sa, spunând: „Domnule, el fiind în funcție, ajutați-ne, că uitați ce abuz — ne dau amenzi, n-au dreptul!” El i-a privit și le-a zis: „Nu mă interesează" și a închis ochii.

Astăzi am aflat și motivul: Dragoș Anastasiu ar fi primit șpagă în acel complex rezidențial, unde l-a mutat pe cine credeți? Pe tatăl său.

Conexiunile dintre escrocii care au construit Avalon Estate sunt clare ca lumina zilei. Voi arăta contextual și modul prin care le asigură și azi protecția în fața legii celor de la ansamblul rezidențial", a declarat Cristian Rizea.

