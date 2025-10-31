În mediul online au apărut tot mai mulți oameni care au sesizat că reziștii vor să paseze vina degradării relației cu SUA asupra lui Klaus Iohannis. Deși încearcă să-și spele păcatele, ei încă se chinuie să ajungă la Donald Trump.

Totuși, porțile Casei Albe sunt închise pentru ei, după ce l-au criticat pe președintele SUA în trecut în repetate rânduri. În ciuda faptului că fostul șef de stat nu a adus nimic bun țării, Klaus Iohannis măcar a știut cum să gestioneze parteneriatul strategic cu SUA. Acesta a făcut două vizite la Casa Albă.

Mai mult decât atât, fostul președinte al României a fost chiar lăudat de Donald Trump.

”Este o onoare să fiu aici cu președintele României, care este foarte respectat. A făcut o treabă bună”, a declarat Donald Trump.

În acest context, nu există niciun termen de comparație între perioada Iohannis și cea actuală a reziștilor care este dominată de gafe strigătoare la cer. Spre exemplu, șefa diplomației române, a postat un mesaj furibund după prima vizita a lui Volodimir Zelenski la Casa Albă în timpul mandatului lui Donald Trump.

"Ca est-european, pot spune cu siguranță că Zelenski nu va ceda în fața tacticilor grosolane și lipsite de respect ale lui Trump și Vance", a scris Oana Țoiu pe o rețea socială.

Întrebată despre aceste declarații nefericite pentru România, ministra de Externe a spus că nu a avut o poziție oficială în care a susținut aceste lucruri.

În luna iulie, Oana Țoiu spunea că pregătește întâlnirea dintre Donald Trump și Nicușor Dan. Au trecut 4 luni și vizita președintelui României la Casa Albă încă nu a avut loc.

„Cu Marco Rubio am avut aceste discuţii în cadrul Summitului de la Haga. Am stabilit că această vizită va avea loc. Nu am stabilit calendarul ei, însă, vom reveni cu datele finale în momentul în care vor fi bătute în cuie. Eu ajung în Statele Unite în septembrie, în New York şi Washington, inclusiv cu miza de a pregăti întâlnirea bilaterală dintre Donald Trump şi Nicuşor Dan” a declarat ministra rezist de Externe.

Din moment ce alți șefi de stat au fost invitați la Casa Albă la un timp foarte scurt după ce și-au început mandatul, această situație arată clar degradarea severă a relației dintre SUA și România.

Spre exemplu, suveranistul Karol Nawrocki a fost invitat oficial la Washington chiar în ziua în care și-a depus jurământul ca președinte al Poloniei, printr-o scrisoare de felicitare. O lună mai târziu, acesta s-a întâlnit cu Donald Trump la Washington.

”Avem o relație foarte specială (n.r. cu Polonia). A fost o întrebare despre soldați, niciodată nu am luat în considerare să înlăturăm soldații americani din Polonia. Totuși, luăm în considerare să îi înlăturăm din alte țări. Dar suntem alături de Polonia orice ar fi”, a mai spus președintele SUA.

Iar avertismentul lui Trump s-a adeverit zilele trecute, când am aflat că SUA își vor retrage o parte dintre soldații din România.

În acest context, relația României cu SUA din perioada lui Klaus Iohannis pare un ideal îndepărtat față de situația diplomatică actuală. Lucrurile nu par să se îmbunătățească atât timp cât conducerea actuală rămâne la putere, din moment ce Donald Trump nu uită persoanele care se pun împotriva lui.

”Îmi urăsc oponenții și nu vreau ce e mai bun pentru ei. Îmi pare rău”, a afirmat liderul de la Casa Albă.