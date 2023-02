Peste 100 de părinți și bunici s-au adunat și au scandat în fața școlii. Oamenii susțin că s-au săturat ca cei mici să ajungă acasă bătuți de colegul lor de clasa a treia. Ultimul incident a avut loc în urmă cu câteva zile, când ar fi bătut mai multe fetițe de la o clasă mai mică.

Părinții elevilor agresați le cer profesorilor să ia măsuri. Pe de altă parte, directorul școlii susține că elevul este consiliat.



"Este o situatie care nu a mai avut precedent. Nota la purtare in acest moment este suficcient.

In calitate de parinte va inteleg ingrijoararea (...), in calitate de director insa am obligatia de a oferi educatie tuturor copiilor.

Am facut, asa cume ra firesc, intalniri cu parintii copilului...", a afirmat directorul scolii Georgeta Gogeanu.